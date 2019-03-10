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Ярослав Мошков награждён Грамотой

Ярослав Мошков
Март 10
14:59 2019
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Ярослав МошковГлавный редактор ИА «Русские Новости» (а также: «Видеоканала Держава», «Возрождение Державы»,  «Николай II — Последний русский император») Ярослав Мошков награждён начальником Войсковой Православной Миссии Игорем Евгеньевичем Смыковым Грамотой «За заслуги в деле возрождения Святого Православия, активное участие в общественной и просветительской деятельности, значительный вклад в духовно-нравственное возрождение Отечества, трепетное сохранение памяти Святой Царской Семьи, и в связи со 120-летием священного коронования Их Императорских Величеств Императора Николая Второго и Императрицы Александры Феодоровны в Успенском соборе Московского Кремля».

 

 

 

 

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Главный редактор ИА «Русские Новости» (а также: «Видеоканала Держава», «Возрождение Державы»,  «Николай II — Последний русский император») Ярослав Мошков награждён медалью «Noblesse oblige» Международного союза дворян. Награждён: «за сохранение и возрождение исторических

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