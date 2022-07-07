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Ярослав Мошков награжден медалью «СТОЛЕТИЕ РУССКОЙ ГОЛГОФЫ»

Автор: ИА “Русские Новости”
Ярослав Мошков

«По благословлению Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей Митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона Ярослав Мошков за многолетние миссионерские и просветительские труды, служение Богу, Царю и Отечеству приказом по Войсковой Православной Миссии №39-07 от 17 июля 2020 года награждается памятной медалью «СТОЛЕТИЕ РУССКОЙ ГОЛГОФЫ» №225». Документ подписан Начальником Штаба Войсковой Православной Миссии Борисом Глебовичем Галениным.

СтраныЛитва Россия
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