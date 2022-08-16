Взрывы на военной базе в Майском Джанкойского района

Украинский чиновник сообщил газете The New York Times, что за взрывами на военной базе в Майском Джанкойского района стоит «элитное украинское подразделение», которое действовало в тылу врага. Других деталей акции он не раскрыл.

NYT уточняет: несмотря на то, что украинские власти официально не комментировали взрывы, советник президента Михаил Подоляк в твиттере «похоже, намекнул на то, что Украина причастна».

Минобороны России также заявило что взрыв боеприпасов в Майском – результат диверсии.

Украина будет пытаться перенести боевые действия на территорию России. Цель – нанести удар по военной инфраструктуре, дестабилизировать обстановку, вызвать рост антивоенных настроений. Кроме того, подобные акции можно выгодно подать в собственном информационном поле. Они позволяют отвлечь внимание украинцев от проблем на фронте, от несостоявшегося наступления на Херсон.