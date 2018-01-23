Взгляд на события в Церкви 2017 г.: анализ, проблемы, перспективы, прогнозы

Год 2017 был довольно сложным, его события заложили фундамент для событий в последующих годах. Накопленный Церковью опыт в 2018 году принесет свои щедрые плоды, запустив мощные процессы созидания как самой Церкви, так и общества, и государства. Православная Русь радуется – мощный православный Император (Катехон) – мощная Церковь!

При всем том, что управленческий центр Православия на Руси находится в Москве, можно сказать без преувеличения, что в центре внимания оказалась ее окраина – Украина.

Православие на Украине подвергается жесткому прессингу, как в информационном пространстве, так и на государственном и на общественном уровне, что говорит о скрытом – а иногда и открытом, – гонении на Церковь. Украинская Православная Церковь на Украине пребывает вне правового поля. После кровавого переворота и, как его следствия, гражданской войны, чада одной Церкви находятся по разным сторонам баррикад.

Колониальная хунта пытается привлечь разные конфессии в качестве своего ресурса в раздувании кровопролития. Но УПЦ, в лице ее предстоятеля блаженнейшего митрополита Онуфрия Киевского и всея Украины, четко заявила об осуждении конфликта и отсутствии поддержки партии войны. Из-за чего Церковь обвиняют в пособничестве терроризму, потакании «агрессору» и «непатриотичности».

В украинском информационном пространстве существует негласная установка: о канонической церкви – УПЦ – не говорить, а если и говорить, то лишь плохое. В связи с этим развернута широкая кампания по дискредитации, «клепанию» фейков, разжиганию ненависти к Украинской Православной Церкви Московского Патриархата; проводится информационная поддержка захвата православных храмов и проведения всех «правовых» и судебных процессов по данному вопросу.

Все административные ресурсы нынешней власти, например, министерства культуры, возглавляемого ярым русофобом и расистом грекокатоликом Евгением Нищуком, направлены против УПЦ. Напомню, именно Нищуку принадлежит красноречивое фашистское высказывание о том, что, якобы, жители Восточного региона Украины «не имеют никакой генетики», по сравнению, естественно, с галичанами (http://bit.ly/2DJh0mo). Если же вспомнить также заявления архираскольника Миши Денисенко (так называемого патриарха УПЦ КП Филарета), о грехе жителей Востока Украины – стремлении к федерализации, – который «должно искупить кровью» http://bit.ly/2CDpMmR, то становится понятно, почему властями Украины была сделана ставка на эту «церковь».

В захватах храмов, при полном покровительстве властей и использовании административных ресурсов, принимают участие те же радикалы, которые устраивали кровавые расправы и геноцид мирных граждан в Одессе и на Донбассе. Хотя в Европейском союзе и ознакомлены с фактами дискриминации православных верующих, и звучат порой вялые заявления и призывы к исправлению ситуации, на Украине на них практически не реагируют. И дальше продолжаются захваты храмов, угрозы священникам и даже их убийства.

Ярким примером тому является захват бандеро-униатами храма в городе Коломыя Ивано-Франковской области. Раскольники УПЦ КП и УАПЦ, а также католики восточного (УГКЦ) и латинского (РКЦ) обрядов, ряд неопротестантских сект – все они послушные служки режима, и понятно, что в обмен за свои услуги они претендуют на имущество Украинской Православной Церкви.

На Донбассе, в зоне так называемого АТО объектами обстрелов вновь стали православные храмы.

Антицерковные законы №№ 4128, 4511, 5309, 5496, 6153, 6642, 6643, 6696, 1012, 6722 (более подробно о них в статье http://bit.ly/2ExhblR) и создаваемые препятствия в строительстве новых храмов, в перерегистрации или регистрации новых общин – все это преследует одну цель: захватить храмы и другое имущество УПЦ и передать раскольникам и униатам.

Верующие Украинской Православной Церкви провели мирное молитвенное стояние у стен Верховной Рады, против принятия антицерковных законов. Бог явил во время этих стояний великие чудеса – явление Креста в небе и мироточение запрестольного креста, который принесли из храма под Верховную Раду (более подробно http://bit.ly/2j5HJEh). В результате, законы так и не были приняты.

В таких сложных условиях неприкрытого гонения, Церковь смогла мобилизовать свои духовные силы и провести уже традиционный ежегодный Крестный ход мира и единства, посвященный соединению страны и направленный против гражданского противостояния, которое разожгла нынешняя власть. Несмотря на колоссальное давление и препятствия в его проведении, на этом, как и на других крестных ходах на Украине, люди не побоялись пронести иконы святых страстотерпцев Царя Николая и Его Семьи. Хотя, согласно официальной идеологии, эти святые иконы принадлежат «рашистам», «стране агрессору», то есть Русскому миру.

Принятия Верховной Радой Украины закона о праздновании Рождества Христова по католической традиции 25 декабря, – в стране, где подавляющее большинство населения является православным, – говорит о внешнем колониальном управлении и о предательстве украинской элитой своего народа. От общего числа населения римо-католики (РКЦ) составляют меньше 1%; грекокатоликов же (УКГЦ) около 5% (хотя сами они утверждают, что их не менее 10%), но они празднуют Рождество Христово по старому стилю, т.е. как и православные, 7 января. К тому же, «безвиз» и «Карта поляка» уменьшили традиционно греко-католическое и католическое население, особенно в западных областях, поэтому их теперь в стране гораздо меньше.

Такое заигрывание с Западом означает католическую экспансию на исконно православную территорию. Это событие получило дальнейший резонанс в России: некоторые из местных либерастов завили о том, что нужно перенять украинский опыт в праздновании Рождества Христова и в России по-католически, что говорит об одном закулисном кукловоде.

На фоне гонений на Православную Церковь и сокращения населения на Украине Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, тем не менее, – самая быстрорастущая конфессия. Как и Русская Православная Церковь Московского Патриархата в целом, которая, по сравнению с другими конфессиями, является наиболее распространенной в мире.

В то же время, как на Украине, так и в России до сих пор остро стоит вопрос нехватки духовенства и культовых сооружений для отправления богослужений. Хотя, как указал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем докладе на открытии Архиерейского Собора в Москве, общее количество храмов Русской Православной Церкви в последнее время увеличивается примерно на 1300 в год. В настоящий момент в Русской Церкви насчитывается 36 878 храмов или иных помещений, где совершается литургия. На сегодня в РПЦ служат более 40 тысяч священников. За последние восемь лет появилось более ста новых епархий, а их общее количество составило 303, это значит, что их стало почти в два раза больше, чем было в 2009 году. Кроме того, увеличилось число монастырей – с 804 до 944.

Программа «200 храмов для Москвы», хотя и встречает сопротивление среди храмоборцев, все же реализуется. Но, конечно, она не может полностью решить проблемы нехватки культовых сооружений в мегаполисе, тем более в городах Московской области. Москва – это государство в государстве. При сохраняющейся тенденции увеличения населения, с учетом проживающих в столице православных трудовых мигрантов, беженцев, а также расширения городских границ, на данный момент в Москве, по моим подсчетам, не достает более 2 тысяч храмов, плюс столько же в Московской области. На праздники храмы явно не вмещают всех желающих.

Можно смело сказать, что в России и в других странах СНГ, где большая часть населения является православной, Православие имеет мощный потенциал и прочные тенденции к росту числа общин (при предоставлении необходимых ресурсов оно может увеличиться минимум вдвое, если не будет открытых гонений). В самой России, по моим скромным подсчетам, количество общин может быть больше в три раза. То есть расти есть куда.

В то же время, заметно, что в мусульманских странах СНГ Русская Православная Церковь испытывает определенное давление: запрещаются регистрация общин и строительство новых храмов, поэтому здесь должны проводить работу наши дипломаты. Нельзя не вспомнить в связи с этим покойного Чрезвычайного и Полномочного посла в КНДР Андрея Геннадьевича Карлова (убитого в Турции в 2016 г.), благодаря усилиям и авторитету которого было открыто и обустроено ряд православных храмов за рубежом. Царство Небесное воину Христову!

Хочу также открыто сказать, что помимо внешних сил, целенаправленно препятствующих развитию Православия, строительству храмов, открытию новых приходов, также препятствуют внутренние проблемы управленческого уклада.

Высшее духовенство зачастую не способно своевременно реагировать на глобализационные процессы, происходящие в современном обществе, оставаясь в рамках «традиционного» уклада прошлого века: они не строят и не открывают новые приходы там, где есть «насиженный и удобный» батюшка, чтобы взнос платился стабильно, или, исходя из таких же денежных параметров, принимают в епархию на приход. Бюрократическая волокита в оформлении ряд документации так же утрудняют этот процесс.

Я могу привести в пример много районов Москвы или городов Московской области, где на более 100–300 тысяч человек населения открыт всего один, максимум два храма, но архиерея это устраивает.

Существует также проблема в священнических кадрах, которые нужно формировать под современные миссии, а те, которые уже есть, постоянно совершенствовать, в рамках повышения квалификации.

Мы до сих пор не полностью используем потенциал мирян-миссионеров. То есть из-за отсутствия системного подхода имеется явный недосмотр в работе с активными мирянами, или происходит их отвержение. Это в итоге приводит к тому, что они реализуют себя в других конфессиях или расколах. Все эти проблемы, скорее всего, останутся и в новом году. Я не хочу сказать, что ими вообще не занимаются, но нерешенных вопросов еще очень много.

Остаются и проблемы, которые комплексно можно назвать «православные болезни». Кстати, в каждом веке были свои такие «болезни», это явление не только нашего времени. Это и борьба с внешним «антихристом», его «печатями» и т.д. Это и результат межконфессиональных встреч, диалогов и непредвиденных последствий от них, например, расколы, которые служат лишним поводом для внешних сил раскачивать Церковь и страну. При этом я знаю архиереев, которые любовью, а не запретами «лечат» эти «болезни».

На мой взгляд, самое грандиозное событие, которое непосредственно связанно с церковной жизнью в России, это прибытие из города Бари (Италия) ковчега с мощами святителя Николая Чудотворца и поклонение им в городах России. Для поклонения мощам выстраивались многокилометровые очереди, люди стояли по нескольку, от четырех до одиннадцати, часов. Несколько миллионов человек поклонились великой святыни. Много было свидетельств о чудесах.

Это стало возможным в силу дружественных договоренностей между Римско-Католической Церковью и Русской Православной Церковью в результате Гаванской встречи. Далеко не все верующие приняли это событие однозначно, некоторые высказывали опасения, что это очередное заигрывание с Римом, которое принесет только вред, и демонстративно призывали не приходить на поклонение мощам святителя Николая. Но таких было подавляющее меньшинство.

Что касается пользы от «Гаванской декларации», которая обсуждается до сих пор, то, в конечном итоге, она оказалась весьма номинальной. Хотя в самой «Декларации» были свои плюсы и минусы, достигнутые на встрече в Гаване договоренности теперь мертвы. Несмотря на то что речь на ней шла об осуждении «метода униатизма» и конфликт на Украине признавался внутренним, а не внешней агрессией России, а сам факт таких публичных заявлений на политической арене считается вроде бы победой, на практике униаты отвергли принятую «Декларацию». В ответ на нее они усилили свою прозелитизскую деятельность на канонической территории РПЦ МП, и продолжили захваты православных храмов на Украине (http://bit.ly/2DKCoI6). Для Запада Россия так и осталась врагом. В Польше и в тех областях на Украине, где Католическая Церковь имеет сильное влияние, русофобские настроения только усилились (подробнее об этом http://bit.ly/2A3JSn7).

Важным событием в 2017 году стал Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. На нем был подтвержден статус Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, ее право на широкую автономию (самоуправление), но и каноническое единство с Московским Патриархатом. Была создана комиссия по диалогу с раскольниками УПЦ КП, в связи с «покаянным» письмом «патриарха» Филарета. Обсуждались также вопросы, посвященные столетию свержения русской монархии, подлинности «Екатеринбургских останков», о чем дальше мы поговорим подробнее.

Выступление 1 декабря православного Президента России В.В. Путина на Архиерейском Соборе как бы окунуло нас в «старые и добрые времена» Византийского периода. Многие за рубежом и без того величавшие его русским Императором, получили для этого еще один повод. Православная Русь радуется – мощный православный Император (Катехон) – мощная Церковь!

Сенсационное «покаянное» письмо раскольника патриарха УПЦ КП Филарета (он же расстрига Михаил Денисенко), обращенное к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и Собору Русской Православной Церкви, конечно, вызвало немалый ажиотаж и обсуждение не только в церковных СМИ и православных кругах, но и среди светских людей. Многим хотелось поверить в чудо, но не пришлось… Все вновь оказалось фальшивкой, направленной на привлечение Филаретом внимания к собственной личности, из-за отсутствия интереса к нему Москвы.

Важным событием, на мой взгляд, стал столетний юбилей восстановления Патриаршества в России и приезд в связи с этим глав Поместных Церквей в Москву.

В 2017 году Русская Православная Церковь явила себя и как миротворец. Под конец года свершилось то, что ожидали по обе стороны гражданского конфликта на Украине. Граждан одной страны, с одним паспортом обменяли друг на друга. В выстраивании моста доверия непосредственно приложили свои усилия Святейший Патриарх Кирилл и Блаженнейший митрополит Онуфрий, духовенство Русской и Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. На всех пунктах обмена, как живой щит, сопровождали пленных именно священники УПЦ МП. Да, не все прошло гладко, с украинской стороны вновь прибегли к обману и неполному выполнению договоренности. Кто только не приписывал себе заслуги в этом обмене на Украине, в том числе и упомянутый Филарет. Но однозначно, что только каноническая Церковь, которая не поддержала позицию действующей власти Украины в этом конфликте, смогла пожать руки обеим сторонам, сделать возможным обмен пленными.

В такой период возглавлять Церковь, сохранить ее от открытого уничтожения – это значит для Блаженнейшего Онуфрия находиться между многими огнями поедающими. Какую же нужно иметь силу воли, духовность и мудрость, чтобы устоять! Все с Божьей помощью!

Роль Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Кирилла также трудно переоценить. Плотный график его участия в богослужениях, управление Церковью и внедрение в общество идей Русского мира, активная миссионерская и проповедническая деятельность и участие в общественной жизни страны, проведение Соборов и миротворческие усилия – все это еще найдет свою оценку в истории Церкви. И все те нападки от врагов Христовых, которые совершаются в его адрес и в адрес им возглавляемой Церкви служат доказательствами правильно выбранного пути.

Раскрутка в СМИ очередной гадости, обвинений Патриарха в связи с установкой памятников всем патриархам Руси, в том числе и действующему, есть очевидное нападение на Церковь в духе высказывания «убей пастыря – разбегутся овцы». Ведь никто и никогда до этого не говорил о запрете, к примеру, портретов действующих предстоятелей.

2017 год принес много хорошего. Все более частые и с каждым разом более многолюдные крестных ходы, проходящие по всей матушке Руси, говорят о росте православного самосознания в обществе. В этих шествиях, при всей их религиозности, подчеркивается и дух патриотизма, что немаловажно для народов нашей Родины – Святой Руси.

Говоря о Безсмертном Полке (я сознательно пишу через – з – БеЗсмертный Полк), при многоликости и многоконфессиональности России, в нем православный фактор весьма очевиден! Появление в нем икон православных святых закономерно. Церковь продолжает миротворческую миссию, сшивает наше разобщенное общество, с его противоположными историческими, политическими взглядами и мировоззрением.

Там, где не было возможности верующим принять участие в Безсмертном Полку, например, на Украине, Церковь в Успенской Святогорской Лавре совместила это шествие с Пасхальным крестным ходом. Только представьте себе: в прифронтовой зоне, где орудуют озлобленные нацисты-униаты «Правого сектора»* и «Айдара» неприкрыто с фашистской свастикой, где пьяные и оголтелые ВСУшники грабят, насилуют и убивают мирное население, где находится фильтрационный концлагерь с пыточными для «сепаратистов», для нелояльных к режиму граждан Украины и ополченцев ЛДНР, – народ Божий среди этого сатанинского кодла вместе со своими предками победоносно восклицает: «Христос Воскресе – Воистину Воскресе!» Поверьте, смотрите, подражайте – это подвиг! (см. фото). Русь Святая жива! (более подробно об этом http://bit.ly/2CuA0rW)

Растет самосознание верующих как православных монархистов; даже на разных политических ток-шоу эти вопросы обсуждаются уже как исторические перспективы будущего России.

Кощунственный фильм «Матильда» режиссера А. Учителя, вышедший в год столетия свержения Дома Романовых, – эта целенаправленная провокация и фальшивка, проявление ведущейся войны против Руси, – потерпел полный провал с криминальными последствиями для его создателей. Это событие мобилизовало патриотические силы, и тот отпор, который получила «пятая колонна», показал ей, что, даже используя государственный ресурс и колоссальную финансовую поддержку, впредь она будет ощущать на себе жестокий прессинг. Стоит сказать о депутате Госдумы Наталии Поклонской, которая, не боясь угроз и заказного информационного массированного шельмования, 43 раза подавала заявления от граждан в Генеральную прокуратуру. Наталия, так держать «наша няша»!

В отечественном кинематографе порадовал нас фильм «Легенда о Коловрате». Его важность заключается в том, что до сих пор псевдоязычники «монополизировали» образ этой легендарной личности и представляли Коловрата как антихристианского героя. Теперь же они получили идеологический отпор, Коловрат, этот могучий богатырь – воин Христов!

Очевидно, что рост православного и патриотического самосознания продолжится и в 2018-м, и его уже в последующих годах не остановить.

Столетие свержения Помазанника Божьего и свершения Октябрьской революции, начало гонения на Церковь Христову – все эти события, хотя и обсуждались в обществе, но, на мой взгляд, все же не получили массового резонанса. Для молодого поколения многие события так и остались непонятыми. Это говорит о том, что именно для Церкви остается широкое поле деятельности в этой области просвещения.

До сих пор так и остался нерешенным и болезненным вопрос идентификации Екатеринбургских останков, т.е. Церковь не признает останки достоверно царскими и ставит под сомнение выводы следствия Соловьева. Остается еще не освещенными много темных страниц в этой истории. Когда в процессе расследования начала рассматриваться версия ритуального убийства, в связи с кабалистической ритуальной надписью на стене в комнате в Ипатьевском доме, где была расстреляна Царская Семья, то… Как вы думаете, кто больше всех начал вопить об обвинении РПЦ в антисемитизме и требовать прекратить рассматривать такую версию? Конгресс евреев России и ряд либералов! Но епископ Тихон Шевкунов, отвечающий за это дело, молодец, обосновывает эту версию весьма аргументировано.

Вдруг по всем федеральным каналам России, как по заказу, появился документальный фильм «Латышский след: неизвестные подробности…», опровергающий версию ритуального убийства. Но почему не появился в массово фильм, подтверждающий еще какие-либо повороты в этом долгом расследовании?..

Я отметил для себя, что этот документальный фильм, а также активно разрекламированный фильм «Матильда», идут на многих телеканалах. Так как их рекламировали и на Западе, для меня это служит подтверждением того, кому до сих пор принадлежат главные СМИ страны.

К важнейшим международным событиям 2017 года можно отнести победу священного русского оружия в Сирии. Это дало возможность восстановления мирной жизни в этой стране. Спустя много лет, наконец-то, в Сирии открываются, реставрируются первые христианские храмы, уничтоженные террористами ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ).

Многие люди покинули нас в 2017 году; это были знаменитые ученые, изобретатели, спортсмены, космонавты, политики, дипломаты, легендарные военные, артисты, знаменитые певцы, деятели искусства и т.д., – все те, кто многие годы приумножали славу России. Хочу вспомнить добрым словом исторических личностей, заслуживающих, по моему мнению, особого внимания.

Это художник Илья Сергеевич Глазунов, который в своих работах (а их более 3 тыс.) запечатлел образ души народа, например, в таких картинах как «Сто веков» («Вечная Россия»), «Возвращение блудного сына», «Россия проснись» и др. Его картины вечно будут вдохновлять русский народ, как бесценное наше наследие.

Это весьма любимый народом замечательный сатирик Михаил Николаевич Задорнов. И дело даже не в его таланте: он отрекся от Христа, в своих духовных поисках стал неоязычником и позволял себе нелепые шутки и явные оскорбления в адрес Русской Православной Церкви. Но перед смертью он покаялся и примирился с Богом и Церковью, и это явилось наглядным свидетельством глобальной борьбы в его душе, которое может служить прекрасным примером для нашего общества, для тех, кто еще далек от Бога.

Не могу молчать, и не буду, вспомним со всеми русскими богатырями и славного воина, стоявшего на страже Русского мира, всей нашей Руси, погибшего в результате теракта героя Новороссии Михаила Сергеевича Толстых. А вместе с ним не могу не помянуть и всех тех, кто ради нас принес свою жизнь в жертву:

Братики наши, ничего не было в жизни зря

Ни одна ваша капля пота, крови, убитые друзья…

И ангельский полк, пополнившись вами,

Хоть много веков спустя,

Жертва ваша, явит миру созидание

О, мои братья и друзья,

Вы ангелы-хранители Донбасса, навсегда!

(автор прот. Олег Трофимов)

Год 2017 был довольно сложным, его события заложили фундамент для событий в последующих годах. Накопленный Церковью опыт в 2018 году принесет свои щедрые плоды, запустив мощные процессы созидания как самой Церкви, так и общества, и государства. Без преувеличения Церковь в обществе переходит в новое качество, что произведет небывалый рост православного имперского самосознания.

Враги наши еще более будут изощряться в «законных» напастях, санкциях, обвинять нас в нарушении всего, чего только можно будет придумать. Таким объектом нападений станет вновь Русская Церковь, как «враг мирового правопорядка и безопасности в цивилизованном мире». Запад продолжает готовиться к войне с Россией и ищет повода сделать это чужими руками, но не в этом году она начнется. Глядя на существующие конфликты, можно сказать, что по всему периметру России, там, где были старые конфликты, будут организовываться новые локальные конфликты. В той же Сирии еще далеко не все закончилось.

Русская Православная Церковь сохранит консолидирующую и миротворческую позиции и функции в обществе. В православном сообществе еще больше будет чаяние надежды на свершение пророчеств об обещанном Помазаннике русском Царе. И это будет связано, в первую очередь, со столетием расстрела Царской Семьи и с Крестным ходом в ночь с 16 на 17 июля 2018 г. к Ганиной Яме, в память о святых Царственных страстотерпцах. Бог явит великие чудеса и знамения в предшествии Помазанника. Поживем – увидим. Не пропустите.

На Бога надейтесь, но и сами не плошайте. Всех вас, дорогие мои друзья, с Рождественскими праздниками и с Новым 2018 годом (13 января)!

* «Правый сектор» — эктремистская организация, запрещённая в России

Автор: доктор богословия, магистр религиоведения и философских наук протоиерей Олег Трофимов

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