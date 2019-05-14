Взамен ранее существующих медвытрезвителей, создаётся альтернативная система

Сенаторы вносят законопроект об оказании помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения

Члены Совета Федерации Валерий Рязанский, Игорь Каграманян,Александр Варфоломеев, Татьяна Кусайко и ряд депутатов Государственной Думы вносят проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке».

Как отметил Валерий Рязанский, в настоящее время недостаточно законодательно урегулирован вопрос создания учреждений по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. «Органы исполнительной власти регионов и органы местного самоуправления не наделены достаточными полномочиями для самостоятельного решения этого вопроса», — сказал сенатор, добавив, что в настоящее время в субъектах РФ по-разному решается вопрос о тех организациях, куда сотрудники внутренних дел могут доставлять лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Валерий Рязанский считает необходимым законодательно разрешить помещение лиц, находящихся в состоянии опьянения и не нуждающихся в оказании медицинской помощи, без их согласия в специализированные учреждения, создаваемые органами местного самоуправления.

В пояснительной записке отмечается, что система медицинских вытрезвителей была создана в СССР в 30-40-х гг. XX века с целью пресечения появления на улицах и в других общественных местах граждан в состоянии опьянения, оказания им медицинской помощи, предупреждения правонарушений, совершенных как ими самими, так и в отношении них, путем изоляции нетрезвых граждан до момента их естественного вытрезвления.

Однако со временем сеть медицинских вытрезвителей в стране была полностью ликвидирована.

Вместе с тем, подчеркивается в записке, по причинам алкогольного опьянения в стране ежегодно гибнет более 50 тысяч граждан, в основном в трудоспособном возрасте, в том числе от переохлаждения на улицах 8-10 тыс. человек. Кроме того, оказавшись на улице в беспомощном состоянии, такие лица нередко становятся жертвами противоправных посягательств.

Как показывает практика работы медицинских организаций, гражданам в состоянии легкой и средней степени алкогольной интоксикации для преодоления их состояния, не требуется квалифицированная медицинская помощь, а достаточно только наблюдения с целью исключения вероятности ухудшения состояния их здоровья. Кроме того, в настоящее время ни у органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ни у органов местного самоуправления нет полномочий по организации деятельности подобных специализированных учреждений для оказания помощи лицам.

Так учреждениями, создаваемыми субъектами РФ, в настоящее время не может решаться вопрос об оказании помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения, ввиду невозможности отнесения ее к мерам социальной помощи и поддержки. Комплекс мероприятий по оказанию помощи гражданам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и не нуждающимся в медицинской помощи, законодательно не отнесен к вопросам местного значения, что создает препятствия в применении положений Федерального закона, устанавливающих, что создание муниципальных предприятий и учреждений осуществляется только в рамках решения вопросов местного значения. Также не определена ведомственная принадлежность специализированных учреждений.

Положения законопроекта направлены на урегулирование указанных вопросов. Предлагается закрепить за органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления полномочия по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, включая создание в порядке, установленном законом региона, и организацию деятельности специализированных учреждений для оказания помощи указанным лицам.

Валерий Рязанский отметил, что проблемы обеспечения общественного правопорядка, безопасности самих нетрезвых граждан, а также сохранения их здоровья крайне актуальны, идея создания альтернативной системы, взамен ранее существовавшим медицинским вытрезвителям, поддерживается всеми субъектами Федерации.