Горячие точки

Выжившие азовцы после удара Himars’ов по баракам еленовского СИЗО делятся впечатлениями…

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Выжившие азовцы после удара Himars’ов по баракам еленовского СИЗО делятся впечатлениями о ленд-лизе, обещанном президентском экстракшене, и считают своих погибших побратимов https://t.me/zametky_s_peredovoy

СтраныРоссия Украина
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