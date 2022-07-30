Выжившие азовцы после удара Himars’ов по баракам еленовского СИЗО делятся впечатлениями о ленд-лизе, обещанном президентском экстракшене, и считают своих погибших побратимов https://t.me/zametky_s_peredovoy
Выжившие азовцы после удара Himars’ов по баракам еленовского СИЗО делятся впечатлениями…
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