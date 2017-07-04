Вышла новая книга Валецкий О.В., Совиль Б. «Древняя цивилизация ВИНЧА на Балканах»

Валецкий О.В., Совиль Б. Древняя цивилизация ВИНЧА на Балканах. — М.: Издатель Воробьев А.В., 2017. — 130 с.: с ил.

ISBN 978–5–93883–336–4

В книге собраны статьи о древних цивилизациях Балкан. Самой известной из них является культура «Винчи», обнаруженная в начале XX века на территории Белграда на дунайском берегу, чья древность оценивается в восемь тысяч лет.

Работа дополняет изданную в 2014 году в Белграде и переизданную на русском языке в 2016 году книгу Олега Валецкого и Браниславы Совиль «Сербские руны и славянская Сибирь».

ЧИТАТЬ (скачать): http://conjuncture.ru/wp-content/uploads/2017/03/book-valetskiy-sovil-2017.pdf Валецкий О.В., Совиль Б. Древняя цивилизация ВИНЧА на Балканах [5,86Mb PDF]