Выросла разница между накладными расходами и страховой выплатой по ОСАГО

Разница между накладными расходами и страховой выплатой по ОСАГО в судах на 1 полугодие 2019 года выросла на 7 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные рейтинга регионов Российского Союза Автостраховщиков (РСА) за 6 месяцев 2019 г.

Так, на 1 июля 2018 года сумма накладных расходов в рамках судебного производства составила 8,72 млрд рублей, превысив размер суммы основного требования на 23% (7,1 млрд рублей). По данным на 1 полугодие 2019 г. данные величины определяются в размере 5,92 млрд рублей и 7,72 млрд рублей соответственно с разницей в 30%. При этом общая сумма судебных расходов по ОСАГО уменьшилась на 10% — до 13,66 млрд рублей.

Подобная статистика — это в том числе результат работы страховых компанией с регулятором, местными органами исполнительной власти и правоохранительной системы в рамках достигнутых ранее договоренностей по совместному противодействию страховому мошенничеству, активностям недобросовестных посредников и иных лиц, использующих недобросовестные практики для получения выгоды.

С 2017 года в регионах регулярно проводятся межведомственные совещания с участием страхового сообщества, регулятора и правоохранительных структур. Плюс заработал новый порядок урегулирования споров потребителей и страховых компаний через институт финансового уполномоченного.

Страховые компании в 2018 году направили правоохранителям более 13,4 тыс. заявлений по фактам страхового мошенничества, по 2,6 тыс. заявлений возбуждены уголовные дела. Основная их часть пришлась на ОСАГО. В 2017 году было направлено 12 тысяч заявлений, возбуждено 2,4 тысячи дел. При этом, по оценкам страховщиков, до 2017 года, когда еще не была развернута работа по противодействую недобросовестным практикам, возбуждалось лишь порядка 8-12% уголовных дел от общего числа поданных заявлений. В 2017 году эта доля увеличилась до 20%, данный тренд сохранился и в 2018 году, при этом количественные показатели выросли примерно в 1,6 раз.

За 1 полугодие 2019 года по ОСАГО всего по РФ направлено 5730 заявлений по фактам страхового мошенничества, из них возбуждено 1348 уголовных дел, что на 4%. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако, несмотря на растущую активность страховщиков и правоохранителей по работе в данном направлении, недобросовестные посредники все еще прочно удерживают позиции в некоторых регионах.

Так, согласно рейтингу, на фоне сокращения количества заключенных договоров на 2,2% (на 201 247 штук), на 2 тысячи рублей или 3,2% выросла средняя сумма страховых выплат по ОСАГО. При этом в ряде регионов суммы выплат значительно превышают среднероссийские показатели – 67,3 тыс. рублей.

ТОП-10 регионов по размеру средней страховой выплаты

Регион Рост средней выплаты в процентах по сравнению с 6 мес. 2018 Средняя сумма выплат в руб. на 1 полугодие 2019 г. Северная Осетия – Алания 15,8% 184 497 Республика Адыгея 13% 167 777 Ингушетия 39,8% 165 775 Карачаево-Черкесская 10% 143 827 Краснодарский край 103% 131 896 Чеченская республика 13,3% 110 236 Кабардино-Балкарская республика 23,2% 103 692 Ростовская область 3,4% 98 790 Республика Дагестан 21,4% 98 491 Республика Хакасия 14,86% 79 336

По мнению координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, тот факт, что в отдельных городах размер средней премии превышает среднероссийские показатели, свидетельствует также и об активности недобросовестных автоюристов, которые перекупают у водителей права требования, в разы увеличивают сумму реального ущерба и стоимость экспертизы в суде. «Эти цифры говорят о том, что страховые компании платят деньги не водителям, а мошенникам. К сожалению, нечестные схемы с завышением суммы ущерба используются во всех регионах. Но в городах Южного округа, на Кавказе, ситуация с недобросовестными юристами стоит острее», — считает Шкуматов.

Отметим, прибыль таких автоюристов зачастую в 10-70 раз превышает суммы, которые должна заплатить страховая компания за причиненный ущерб.

«Причина также кроется в неаккуратной манере езды жителей этих регионов, нарушении ПДД и так далее. Ущерб от аварий здесь исторически выше, чем в других городах, но конечно, он не может в 2,5 раза превышать среднероссийскую выплату по ОСАГО», — отметил Шкуматов.

Об активности недобросовестных посредников, действующих в данных регионах, также говорит стабильно высокая динамика уровня выплат с учетом РВД (отношение текущих фактических выплат к фактическим премиям). То есть страховщики на каждые 100 рублей собранной премии по ОСАГО выплачивают 226 рублей.

Регион Рост средней выплаты с учетом РВД в процентах по сравнению с аналогичным периодом 2018 Уровень РВД в руб. на 1 полугодие 2019 г. Северная Осетия – Алания +30,2% 323% Республика Адыгея +58,5% 233% Ингушетия +80,7% 412% Карачаево-Черкесская +19% 258% Краснодарский край +18,6% 153% Чеченская республика +43,7% 194% Кабардино-Балкарская республика +23,6% 157% Ростовская область +13% 139% Республика Дагестан +41% 271% Республика Хакасия -3,2% 123%

При этом ряд регионов улучшил свои позиции в рейтинге по размеру страховой выплаты. Это относится к Республике Крым, где размер средней выплаты по-прежнему превышает среднероссийский, однако за последние полгода снизился на 4,5 тысячи рублей или 5% – до 90 тысяч рублей. Улучшились показатели и в Камчатской крае – на 15 тысяч рублей или 17,6% до 85 тысяч. В Амурской области снижение составило 31 тысячу рублей или 38,7% и достигло 80 тысяч рублей. Таким образом, регион перешел из «желтой» в «зеленую» зону. Улучшилась ситуация и в Ивановской области, где средняя выплата снизилась на 16 тысяч или 19,7%, достигнув значения в 81 тыс. рублей. А также в Свердловской области – средняя выплата снизилась на 4,9 тысяч или 8,1% – до 60 тысяч рублей, и регион, благодаря этому и ряду других позитивных трендов, перешел в «зеленую» зону.

Осенью текущего года Госдума рассмотрит поправки к закону об ОСАГО. Документ предполагает установление персонализированных тарифов, учитывающих в том числе привычки вождения каждого водителя. Коэффициент территорий, который устанавливает пониженный или повышенный тариф для всего региона, планируется отменить. Индивидуализация тарифов приведет к тому, что недобросовестные автоюристы не смогут зарабатывать на автовладельцах, поскольку тариф станет более персонифицированным. Каждый будет платить за свою манеру езды, а не по установленному среднему по стране коэффициенту: неаварийная и аккуратная езда принесет дополнительные скидки. В свою очередь страховщики улучшат качество сервисов, потому что будут конкурировать между собой за «хороших» водителей. Тогда и поводов судиться не останется.

СПРАВОЧНО:

Рейтинг регионов содержит информацию о частоте страховых случаев, средней выплате, отношении судебных к несудебным выплатам, отношении накладных расходов в суде к сумме основного требования, приросте договоров, об уровне выплат в конкретном субъекте РФ. По каждому из этих показателей регион занимает свое место, и это отражено в рейтинге. Кроме того, исходя из суммы мест, территория занимает определенную строчку в общем, итоговом, рейтинге РСА.

На первых 20 местах – субъекты с максимально негативными показателями, то есть «красная зона». В ней находятся те регионы, где средняя выплата, частота страховых случаев и остальные показатели значительно выше средних по России.

В середине рейтинга – «желтая зона» (с 21 по 40 места). Ситуацию в этих регионах расценивается как пограничная, то есть в любой момент она может перейти в критическую – «красную зону».

На последних местах расположились регионы так называемой «зеленой зоны», где проблем с мошенничеством практически нет или их удается решать, убыточность приемлема или отсутствует.