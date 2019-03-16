Новости

 

 

Авторы

Политика

Вернуться на главную Подписаться на RSS рассылку

Выбор народа надо уважать

Kin-dza-dza
Март 16
06:39 2019
Распечатать новость Поделитесь с друзьями

7 марта 2019 года в Москве в Госдуме РФ, а 13 марта и в Совете Федерации РФ правящая в России партия приняла закон, карающий оскорбительное отношение к власти.

Закон пока ещё не подписан Президентом РФ.

Аргументы у правящей партии в пользу принятия закона были такие:

— Источником власти в России по Конституции РФ является народ.

— Народ выбрал власть, а потому её надо уважать.

Из этих аргументов следует логичный вывод — если народ власть, то значит народ в праве оценивать своих слуг. Уж как народ оценит, так тому и быть.

«Последнее слово всегда остается за общественным мнением». (Наполеон).

 

P.S. Правда не редко бывает груба и оскорбительна. Поэтому есть искушение её запретить, но только карательными мерами нищету не победить.

 

Владимир Гарматюк

Россия, г. Вологда

Страны
Россия

Об авторе

Подняться вверх 📄Посмотреть все статьи автора

Похожие новости

Подняться вверх
Россия и Венесуэла расширяют региональное сотрудничество

Россия и Венесуэла расширяют региональное сотрудничество

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Боливарианской Республики Венесуэла Карлосом Рафаэлем Фариа Тортоса. В разговоре принял участие председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной

Объявление

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Наиболее интересное

Соцсети


Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ

Реклама

Разные публикации

При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.

О нас

Сервисы портала

Использование информации

Партнёрство

Развитие сайта

2004 - 2019© 2019 Copyright Legatus theme. All Rights reserved.