Выбор народа надо уважать
7 марта 2019 года в Москве в Госдуме РФ, а 13 марта и в Совете Федерации РФ правящая в России партия приняла закон, карающий оскорбительное отношение к власти.
Закон пока ещё не подписан Президентом РФ.
Аргументы у правящей партии в пользу принятия закона были такие:
— Источником власти в России по Конституции РФ является народ.
— Народ выбрал власть, а потому её надо уважать.
Из этих аргументов следует логичный вывод — если народ власть, то значит народ в праве оценивать своих слуг. Уж как народ оценит, так тому и быть.
«Последнее слово всегда остается за общественным мнением». (Наполеон).
P.S. Правда не редко бывает груба и оскорбительна. Поэтому есть искушение её запретить, но только карательными мерами нищету не победить.
Владимир Гарматюк
Россия, г. Вологда