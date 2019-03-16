Выбор народа надо уважать

7 марта 2019 года в Москве в Госдуме РФ, а 13 марта и в Совете Федерации РФ правящая в России партия приняла закон, карающий оскорбительное отношение к власти.

Закон пока ещё не подписан Президентом РФ.

Аргументы у правящей партии в пользу принятия закона были такие:

— Источником власти в России по Конституции РФ является народ.

— Народ выбрал власть, а потому её надо уважать.

Из этих аргументов следует логичный вывод — если народ власть, то значит народ в праве оценивать своих слуг. Уж как народ оценит, так тому и быть.

«Последнее слово всегда остается за общественным мнением». (Наполеон).

P.S. Правда не редко бывает груба и оскорбительна. Поэтому есть искушение её запретить, но только карательными мерами нищету не победить.

Владимир Гарматюк

Россия, г. Вологда