Вячеслав Володин: Возобновление зерновой сделки невозможно

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в своем телеграм-канале прокомментировал прекращение зерновой сделки. Публикуем текст целиком, без сокращений:

Возобновление зерновой сделки невозможно, пока коридор безопасности используется для террористических атак.

Россия предоставила украинской стороне возможность вывоза зерна, которое должно было попасть в наиболее нуждающиеся государства Африки и Азии.

Но лишь 3-4 % досталось этим странам.

А большая часть — богатым государствам Евросоюза.

В этот раз Зеленский своими действиями перечеркнул все договорённости, достигнутые при участии Турции и ООН, показав террористическую сущность киевского режима.

Использование коридора безопасности для террористических атак против кораблей Черноморского флота недопустимо.

Зерновой сделки на прежних условиях быть не может.