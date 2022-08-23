Вячеслав Володин: Скоро состоится трибунал над нацистами

Российский государственный и политический деятель, Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII и VIII созывов Володин Вячеслав Викторович в своём телеграмм-канале о предстоящем суде в Мариуполе над над нацистами. Текст публикуем целиком без изменений:

Скоро состоится трибунал над нацистами.

Перед ним должны предстать военные преступники, которые убивали, насиловали, уничтожали и держали в страхе мирное население Донбасса.

Важно, чтобы судебное заседание было публичным. Все его ждут.

Кроме Президента Украины Зеленского, который считает это неприемлемым. Более того, называет «последней чертой» в вопросе переговоров с Россией.

Ему и киевскому режиму есть чего бояться.

Именно он и его окружение отдавали приказы бомбить, стрелять и убивать мирных граждан: стариков, женщин, детей.

Поэтому Зеленский делает всё, чтобы трибунала не было, угрожая отказом от мирного урегулирования.

Крайне важно, чтобы судебный процесс состоялся. Мировое сообщество должно знать о преступлениях киевского режима против человечества.