Вячеслав Володин ответил на главные вопросы граждан о мобилизации

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин ответил на самые главные вопросы, касающиеся частичной мобилизации в стране для решения задач спецоперации на Украине. В своем телеграм-канале он подчеркнул, что с момента соответствующего указа президента Владимира Путина прошли сутки. Его сообщения были сформулированы по пунктам о наиболее волнующих моментах. Также он указал, что сегодня против наших солдат и офицеров воюют не только вооруженные нацистские формирования, но и силы НАТО.

Публикуем текст целиком, без сокращений:

Прошли сутки с момента Указа Президента Владимира Владимировича Путина о частичной мобилизации, которая поможет решить задачи специальной военной операции.

Звучат вопросы, которые волнуют наших граждан. Правильно на них ответить.

О причинах.

Сегодня против наших солдат и офицеров воюют не только вооружённые нацистские формирования, но и силы НАТО: на Украине натовские инструкторы, натовские наёмники, натовские техника, вооружение, боеприпасы. Линия боевого соприкосновения составляет более 1000 километров. Для понимания: во время Великой Отечественной войны для освобождения украинских территорий от фашистов действовало 4 фронта. Очевидно, необходимо увеличивать численность наших Вооруженных Сил.

Кто подлежит частичной мобилизации?

Частичная мобилизация коснётся отслуживших, с боевым опытом, имеющих востребованную военно-учётную специальность.

Будут призваны 300 тысяч военнослужащих запаса.

Она не коснётся 99% мобилизационного ресурса: тех, кто не служил, кто не имеет военного опыта, кто учится в вузах и т.д.

О гарантиях.

Правовой статус добровольцев и бойцов ЛНР и ДНР будет таким же, как у военнослужащих РФ.

Также примем решения в приоритетном порядке о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан.

Эти вопросы на контроле.

Никто никого не бросит.

О депутатах.

Кто соответствует требованиям частичной мобилизации, должны помочь своим участием в специальной военной операции.

Никакой брони у депутатов нет.

В Донбассе с момента начала СВО находятся Адам Делимханов, возглавляя добровольцев Чеченской Республики, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев и другие.

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Сейчас время вызовов.

Но вместе мы обязательно их преодолеем.

Безопасность наших граждан и суверенитет страны будут обеспечены.