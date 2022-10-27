Вячеслав Володин о выборах в Конгресс США

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в своем телеграм-канале высказался о скорых выборах в Конгресс США. Публикуем текст целиком, без сокращений:

8 ноября – выборы в Конгресс США

Чем демократы/республиканцы сегодня могут оплатить свою победу или объяснить свой проигрыш на Капитолийском холме?

Для нынешней команды Байдена, как и для их противников-республиканцев, валюта, по сути, одна – ненужные им жизни граждан мифической страны Украины.

Они разменная монета в большой американской игре. Их с лёгкостью кладут на алтарь будущего триумфа в политических баталиях за океаном.

И тут все средства хороши. Жизнями украинцев платят и за бесконечные поставки американского оружия, и за «труды» инструкторов и наёмников. Ими готовы рассчитаться и в случае применения «грязной бомбы».

Страдают и наши люди. Но только разница в том, что наши люди будут отомщены. Все. И на поле боя, и в других сторонах, далеких от мест сражений. И уж точно не в рамках несостоятельных судебных процессов. Иными способами.

А вот об украинцах никто и не вспомнит.

Главное ведь для американского истеблишмента другое – кто будет контролировать Палату представителей и Сенат. Поэтому война до «победного конца». Вернее – просто до конца. Конца Украины.

А победитель, как водится:

The winner takes it all…