Вячеслав Володин о ситуации на Украине

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в своем телеграм-канале высказался о ситуации на Украине. Публикуем текст целиком, без сокращений:
О ситуации на Украине.
• Полная потеря самостоятельности.
Украина оккупирована НАТО. Страна стала колонией США. Приказы Киеву отдаются из Вашингтона. ВСУ управляются Пентагоном.
• Крах экономики.
Киевский режим не может самостоятельно выполнять социальные обязательства перед своими гражданами, выплачивать зарплаты и пенсии. Финансовая система страны разрушена. Более 100 млрд долларов долгов необходимо возвращать. Проценты по кредитам с каждым днём увеличиваются.
Украина потеряла способность существовать как государство.