Вячеслав Володин о ситуации на Украине

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в своем телеграм-канале высказался о ситуации на Украине. Публикуем текст целиком, без сокращений:

О ситуации на Украине.

• Полная потеря самостоятельности.

Украина оккупирована НАТО. Страна стала колонией США. Приказы Киеву отдаются из Вашингтона. ВСУ управляются Пентагоном.

• Крах экономики.

Киевский режим не может самостоятельно выполнять социальные обязательства перед своими гражданами, выплачивать зарплаты и пенсии. Финансовая система страны разрушена. Более 100 млрд долларов долгов необходимо возвращать. Проценты по кредитам с каждым днём увеличиваются.

Украина потеряла способность существовать как государство.