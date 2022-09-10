Вячеслав Володин: О паразитах…

Российский государственный и политический деятель, Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII и VIII созывов Володин Вячеслав Викторович в своём телеграмм-канале о решении G7 ввести «потолок» цен на российские нефть и газ. Текст публикуем целиком без изменений:

1. Своим решением ввести «потолок» цен на российские нефть и газ государства G7 признают неэффективность санкций, ранее введённых против России. Вашингтону и Брюсселю пришлось отказаться от полного запрета наших энергоресурсов. Попытка заместить их провалилась.

За рубежом осознали свою зависимость от нашей страны.

2. То, что чиновники государств G7 называют «потолком» цен — будет «полом».

Мировой рынок не ограничивается семью странами. Более 80% населения планеты не поддерживают санкции против России. Озвученная Западом предельная цена станет нижней планкой. Какой будет стоимость энергоресурсов — решат рынок и договорные обязательства.

3. Западная модель глобальной экономики, строящаяся на колониальных принципах, изжила себя. Страны G7 не смогут больше существовать за счёт эксплуатации остального мира, покупая у России и других государств ресурсы по дешёвке.

Эпоха их паразитизма закончилась.