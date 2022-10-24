Вячеслав Володин: «Грязная бомба» киевского режима

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в своем телеграм-канале прокомментировал то, что Киевский режим поручил ученым-атомщикам создать «грязную бомбу». Публикуем текст целиком, без сокращений:

«Грязная бомба» киевского режима.

20 лет назад Вашингтон распространил информацию, что террористы «Аль-Каиды» во главе с Усамой бен Ладеном получили доступ к радиоактивным веществам и планируют создать «грязную бомбу», способную заразить радиацией значительную территорию.

Угроза теракта в США и Европе с применением такой бомбы существовала вплоть до 2011 года, пока Усама бен Ладен не был уничтожен.

Методы ядерного террора не меняются: какими были у Усамы бен Ладена, такими остались и у Зеленского.

Киевский режим поручил ученым-атомщикам создать «грязную бомбу». Продолжает обстрелы критической инфраструктуры атомных электростанций — Запорожской и Курской, провоцируя гуманитарную катастрофу.

Президент США и главы европейских государств, оказывая финансовую и военную помощь режиму Зеленского, становятся спонсорами и пособниками ядерного терроризма.