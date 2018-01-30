Вячеслав Моше Кантор приветствует принципиальную позицию Владимира Путина против героизации нацизма

Борьба с героизацией нацизма и неонацизмом – принципиальная позиция Европейского еврейского конгресса, главой которого уже на протяжении более 10 лет является Вячеслав Моше Кантор. В частности, представители конгресса и сам Вячеслав Моше Кантор не раз выступали с резким осуждением уже, увы, традиционных националистических шествий в странах Прибалтики и других странах бывшего СССР. С точки зрения Вячеслава Моше Кантора, осуждение героизации нацизма необходимо для нормального развития европейского и мирового общества, а также для воспитания будущих поколений.

С другой стороны, подчёркивает Вячеслав Моше Кантор, попытки героизации нацизма приведут к тому, что всё больше людей будут вовлекаться в «социально опасные процессы», что может иметь весьма гибельные результаты для Европы и её ценностей.

О проблеме героизации нацизма и утрате исторической памяти Вячеслав Моше Кантор также заявил в своём выступлении на заседании организационного комитата «Победа» в апреле прошедшего года, состоявшегося под председательством президента РФ Владимира Путина. При этом Вячеслав Моше Кантор подчеркнул специфику этических ценностей – в отличие от культурных и других, они не наследуются поколениями, а должны каждый раз взращиваться заново. Этим, объясняет Вячеслав Моше Кантор, и опасно потакание таким явлениям, как неонацизм – подобные взгляды и движения не самоликвидируются лишь по причине того, что в истории мира уже есть примеры того, к чему приводит нацизм. Такие ценности, как уважение к человеческой жизни, свободе и взаимопониманию необходимо прививать.

Владимир Путин также отметил участившиеся случаи попыток переписывания истории и героизации нацистских преступников и их пособников в угоду текущей политической обстановке. Таким образом, фальсификация истории становится идеологическим оружием, что не может не вызывать опасений. «Это не только оскорбляет память жертв нацизма, — подчеркнул глава государства, — но и подпитывает националистические, ксенофобские, радикальные силы».

О недопустимости героизации нацизма в ходе своей встречи президент РФ Владимир Путин говорил и с главой Аргентины Маурисио Макри во время визита последнего в Москву в январе 2018 года. В частности, лидеры обоих государств выступили против попыток искажения истории «в угоду сиюминутным конъюнктурным интересам».

Стоит отметить и тот факт, что Россия – инициатор резолюции ООН о борьбе с героизацией нацизма. В ходе пленарного заседания 20 декабря 2017 года 133 страны-участницы ООН поддержали эту резолюцию.