ВВС Польши: на острие русофобии

На фоне агрессивной политики НАТО отчётливо бросается в глаза то обстоятельство, что именно Польша выступает едва ли не главным застрельщиком антироссийских провокаций. В то же время поляки не собираются отказываться от советской авиатехники, периодически проводя её модернизацию.

Варшава танцует под американскую дуду

После падения социалистического строя в Польше Запад начал самое тесное взаимодействие с новыми проамериканскими ставленниками. В первую очередь это сказалось на сотрудничестве в военно-технической области: тщательное изучение натовскими специалистами истребителей МиГ-23МФ/МиГ-29, истребителей-бомбардировщиков Су-22М4К/Су-22УМ3, вертолётов Ми-8/Ми-14/Ми-24, принесло Североатлантическому блоку огромную выгоду.

В настоящее время происходит ускоренная модернизация авиапарка Польши в связи с тем, что страна находится на переднем крае агрессивно-наступательной стратегии НАТО; развёртывание американских авиабаз и систем противоракетной обороны (ПРО) имеет исключительное географическое и временное преимущество при атаке российских и белорусских целей. Авиабазы «Колобжег» и «Слупск», «Крзесины» и «Ласк», «Ключево» и «Бржег» – вот далеко не полный их список, которые принимают самолёты стран Альянса. В этой обстановке главным ответным ходом России должно стать дальнейшее усиление наших авиагрупп на западном направлении, задачей которых станет уничтожение военных объектов НАТО в Восточной Европе.

Военно-воздушные силы Польши насчитывают 32 многоцелевых истребителя МиГ-29, 48 многоцелевых машин F-16С (Block 52М), 16 транспортных самолётов CASA C-295M испанского производства, пять «транспортников» С-130Е «Геркулес», 23 лёгких самолёта фирмы PZL M-28B «Bryza», 28 учебно-тренировочных машин PZL-130TC-1 «Orlik», 32 учебно-тренировочных самолёта PZL TS-11 «Iskra». Вертолётные части имеют в своём составе 17 многоцелевых машин Ми-8/Ми-17, 16 лёгких вертолётов Ми-2, 10 противолодочных и спасательных вертолётов Ми-14ПЛ/ПС, 21 многоцелевой вертолёт PZL W-3 «Sokół», 24 учебных PZL SW-4 «Puszczyk» [1]. Авиация сухопутных войск имеет на вооружении 28 ударных вертолётов Ми-24Д/Ми-24В, 34 многоцелевых Ми-8Т/Ми-17Т, 43 лёгких вертолёта огневой поддержки Ми-2УРП, 30 многоцелевых машин PZL W-3WA «Sokół»/W-3RR «Procjon», 25 лёгких вертолётов Ми-2. В правительственном авиаотряде числится два VIP-самолёта «Embraer» E-175 бразильского производства и несколько вертолётов W-3S «Sokół». Авиация ВМС Польши организационно сведена в несколько отдельных подразделений и 44-ю морскую авиационную базу (дислоцирована в городке Дарлово на Балтийском побережье, вооружена вертолётами Ми-14ПЛ). Численность личного состава авиасоединений составляет примерно 25 тыс. человек. Главнокомандующий ВВС Польши – генерал брони (генерал-лейтенант) Лех Маевский.

Что касается истребителей-бомбардировщиков Су-22М4К/Су-22УМ3К, то предполагалось, что ещё в 2014 году они будут списаны и их заменят беспилотные летательные аппараты (БЛА), так как ресурс самолётов данного типа практически полностью исчерпан. Беспилотники планировалось приписать к 21-й базе тактической авиации в Свидине, расположенной на северо-западе страны в Западно-Поморском воеводстве, где и базируются Су-22М4К/Су-22УМ3. Однако из-за финансовых трудностей со списанием «Сухих» решили повременить (на вооружении ВВС Польши осталось 18 машин данного типа).

Стремясь упрочить свои позиции в Восточной Европе, США ещё в середине марта 2014 года перебросили на польскую авиабазу «Ласк», расположенную в 30 км к юго-западу от города Лодзь 12 истребителей F-16С. Причём, по словам тогдашнего представителя Пентагона Айлин Лейниз, переброска F-16С была «целенаправленным решением в целях демонстрации нашим союзникам, что обязательства США по коллективной обороне надёжны и остаются в силе».

Таким образом, если проанализировать действия американской администрации, станет ясно, что усиление авиасоединений стран НАТО в Польше связана с поддержкой неонацистского режима на Украине. Знаковый жест со стороны «янки», не правда ли?

Милитаризация идёт полным ходом

Продолжая агрессивную внешнюю политику, правительство Польши, не считаясь с затратами, стремится к модернизации авиасоединений. При этом западные авиационные фирмы наперебой предлагают правительству Анджея Дуды крупные военные контракты.

Говоря о состоянии ВВС Польши, необходимо отметить, что ещё с марта 2013 по ноябрь 2014 гг. была проведена частичная модернизация истребителей МиГ-29. Были установлены западные элементы авионики, совместимые со стандартами НАТО, новый бортовой компьютер и шина данных, которая позволит дальнейшие изменения в электронике, если это необходимо. Всего было модернизировано 16 истребителей (13 МиГ-29А и три МиГ-29УБ).

Но и это ещё не всё. Так, известный болгарский эксперт в области военной авиации Александр Младенов поделился своими впечатлениями о визите на польский авиаремонтный завод (Wojskowe Zakłady Lotnicze No.2, WZL-2), расположенный в городе Быдгощ. Данное предприятие является основным партнёром ВВС Польши в вопросе ремонта и обслуживания самолётов Су-22М4К, МиГ-29 и С-130Е «Геркулес».

Также здесь осуществляется и ремонт более 80 деталей истребителя F-16С. Это государственное предприятие, входящее в холдинг PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa), на заводе работает около 800 человек. Холдинг PGZ был создан польским правительством ещё в 2015 году с целью объединения всех государственных оборонных предприятий страны.

Кроме того, 4 июля 2016 года на заводском аэродроме итальянской компании «Leonardo-Finmeccanica» в Венегоно-Супериоре (Ломбардия) состоялся первый полёт первого учебно-боевого самолёта фирмы «Aermacchi» М-346 «Master», построенного для ВВС Польши. Данный самолёт был выкачен 6 июня (причём перед первым полётом с машины были удалены все нанесённые при церемонии выкатки польские опознавательные знаки и бортовой номер «7701»).

По итогам международного тендера по программе ZSSZ (Zintegrowany Systemu Szkolenia Zaawansowanego), Министерство обороны Польши заключило с компанией «Alenia Aermacchi» контракт на поставку местным ВВС восьми самолётов М-346 (с опционом ещё четыре) на сумму около 280 млн. евро. В соглашение вошли также поставка тренажёров, обучение польского лётно-технического состава, а также пакет сервисной поддержки на длительный период.

Первые два самолёта М-346 по данному контракту будут поставлены Польше в ноябре-декабре нынешнего года, а остальные шесть – тремя партиями попарно в течение 2017 года (предварительно, в феврале, мае и октябре). Самолёты М-346 поступят в состав 4-го учебного авиационного крыла (4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego) ВВС Польши на авиабазу «Демблин» [2].

Однако при более детальном изучении военно-политической обстановки становится ясно, что в случае конфликта с Россией польская авиация попросту прекратит своё существование. И в настоящее время варшавским сателлитам живётся неспокойно, желая быть под прикрытием заокеанских «ястребов».

Авиация и геополитика: напряжённость нарастает

В погоне за перевооружением своей боевой авиации и геополитическими выгодами правящая верхушка Польши постоянно выслуживается перед США, стремясь угодить его интересам. И в то же время именно официальная Варшава продолжает нагнетать обстановку в Восточной Европе.

Так почему «янки» стремятся удержать поляков в орбите своего влияния? Рассмотрим лишь главные мотивы Вашингтона к подобным действиям.

Первое. Польша занимает выгодное географическое положение в Восточной Европе; тем самым, по существу, страна контролирует часть её воздушного пространства и северную часть балтийского побережья на подступах к странам Балтии.

Второе. Как известно, официальная Варшава проводит агрессивную внешнюю политику с целью вовлечь в орбиту своего влияния Белоруссию, Украину, Молдавию и Прибалтику (Польша ещё не утратила «вековую мечту» о возрождении Речи Посполитой).

Третье. Польша имеет относительно развитую промышленную инфраструктуру как гражданского, так и военного назначения (так, в стране действуют 55 авиационных предприятий, на которых работает от 15 до 17 тыс. человек). Ясно, что американцы не желают терять столь выгодный военно-экономический плацдарм.

Ещё один существенный момент: сразу после вступления Польши в НАТО в 1999 году эта восточноевропейская страна приняла активное участие в агрессии в отношении Югославии, применив истребители МиГ-29. Варшавская «шляхта» надеялась безнаказанно показать свой звериный оскал, однако в воздушных боях ВВС Югославии удалось уничтожить два польских «МиГа».

Таким образом, нынешняя Польша, ведомая нынешним президентом Анджеем Дудой, постоянно подчёркивает свою грязную роль авангардного проводника антироссийской политики. Но и наша страна должна наращивать свою авиационную группировку на западном направлении с целью уничтожения авиабаз и объектов ПВО/ПРО Североатлантического Альянса. Необходимо помнить: лучше настроить против себя врагов своей смелостью, нежели своей робостью.

Источники информации:

1. К. Фёдоров. Современный облик ВВС и ПВО Польши. http://3rm.info/publications/38439-sovremennyy-oblik-vvs-i-pvo-polshi.html

2. Работы по модернизации самолетов Су-22 и МиГ-29 ВВС Польши http://www.arms-expo.ru/news/vooruzhenie_inostrannykh_armiy/raboty_po_modernizatsii_samoletov_su_22_i_mig_29_vvs_polshi/

Олег Усик