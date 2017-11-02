ВВС Перу: на страже интересов США

На фоне правления разных президентов мало кто обратил внимание на то, что Военно-воздушные силы Перу играют важное значение не только в обеспечении интересов местной олигархии, но и, по существу, подчинены военному командованию США. Попробуем разобраться.

Лима – вассал Вашингтона

После начала «левого поворота» в Латинской Америке «янки» делают всё возможное, чтобы сохранить своё военно-политическое присутствие в регионе; в связи с этим значение Страны Инков в качестве своеобразного антикоммунистического тарана существенно возросло.

Нужно признать, что поддержка Вашингтона пока спасает прозападные силы Перу от полного краха: Дональд Трамп находит деньги для финансирования правого антинародного режима Педро Пабло Кучински.

В настоящее время происходит масштабная модернизация авиапарка Перу в связи с тем, что страна важную роль в агрессивной геополитической стратегии США в Южной Америке; наличие современных авиабаз имеет исключительное географическое и временное преимущество при планируемых атаках целей в Венесуэле, Боливии, Чили и Эквадоре. Многие аэродромы в Перу были модернизированы и ныне способны принимать тяжёлые транспортные самолёты и дальние бомбардировщики Североатлантического блока. В стране официально дислоцированы три базы США: «Икитос», «Нанай» и «Сент-Люсия». Однако, по независимым данным, в перуанской Амазонии оперируют ещё шесть засекреченных американских баз, нацеленных на борьбу с народным движением и дестабилизацию ситуации в сопредельных государствах. И это не считая трёх портовых городов Перу, используемых на постоянной основе Четвёртым флотом США.

На первом этапе развития своей боевой авиации до октября 1968 года Перу всецело зависела от поставок американского оружия, что напрямую отражалось на суверенитете страны. Официальная Лима послушно следовала в фарватере вашингтонской политики, получая при этом устаревшую американскую технику: на вооружении перуанских ВВС состояли истребители F-86А/F-86Е «Сейбр» и учебно-тренировочные самолёты Т-33А «Шутинг Стар».

Пришедший 3 октября 1968 года к власти прогрессивный президент Хуан Веласко Альварадо начал проявлять тогда неслыханную смелость: он стал закупать вооружение советского производства. Однако особо большой объём закупок был отмечен после сентября 1973 года, когда к власти в соседней Чили пришёл генерал Аугусто Пиночет. Агрессивность чилийской военной хунты, пошедшей на ухудшение отношений с сопредельными государствами, вызвала серьёзные опасения у перуанского руководства и привела к очередной гонке вооружений в Латинской Америке.

Дипломатические отношения между СССР и Перу были установлены 1 февраля 1969 года, а в июле 1970 года, после катастрофического землетрясения, Советский Союз пришел на помощь этой стране, наладив трансатлантический воздушный мост, по которому из СССР перуанцам на 65 военно-транспортных самолётах Ан-12 и Ан-22 была доставлена гуманитарная помощь. Среди прочих грузов в Перу были переброшены и три вертолёта Ми-8Т, которые, после окончания работы были оставлены в подарок местным лётчикам. Мнение перуанцев о Ми-8Т после многих лет эксплуатации в непростых условиях своей страны сложилось положительное, и официальная Лима, невзирая на давление со стороны Вашингтона, пожелала закупить в СССР ещё ряд образцов авиатехники. Казалось, Перу надёжно освобождена от влияния «янки», но не тут-то было: 29 августа 1975 года к власти пришёл бригадный генерал Франсиско Моралес Бермудес, который быстро капитулировал перед местной олигархией.

С 1980 года в стране, по существу, продолжается перманентный социально-политический кризис, однако местные власти всегда находили (и находят) деньги на закупки современных боевых самолётов и вертолётов. Привычная история для Латинской Америки: политики, теряющие народную поддержку, пытаются улучшить свои позиции с помощью США (даже правящий в 2011-2016 гг. «левый» президент Ольянта Умала проводил двуличную политику).

Военно-воздушные силы Перу насчитывают 20 истребителей МиГ-29С/МиГ-29СЭ/МиГ-29СМТ/МиГ-29УБВ российского производства, 12 многоцелевых машин «Мираж» 2000DP, поставленных из Франции, 18 штурмовиков Су-25К/Су-25УБК, 10 штурмовиков А-37В «Dragonfly» американского производства, 14 учебно-боевых самолётов Aermacchi MB-339АР, поставленных из Италии, 18 учебно-боевых машин Embraer EMB 312 «Tucano» бразильского производства, 16 учебно-тренировочных Zlin Z-242L чешского производства, четыре транспортных самолёта Боинг-737-200/Боинг-737-500, три многоцелевых «транспортника» L-100-20 (модификация С-130Н «Геркулес»), три транспортных самолёта Ан-32Б, два тактических «транспортника» C-27J «Spartan» американо-итальянского производства, пять лёгких транспортных машин Y-12 китайского производства, один транспортный Ан-72В, восемь самолётов общего назначения различных типов. В правительственном авиаотряде числится пять VIP-машин (два самолёта Learjet 25В, две машины Learjet 36А, один административный самолёт Dassault Falcon 20).

Вертолётные эскадрильи имеют в своём составе 16 ударных машин Ми-24В/Ми-24П/Ми-35, 30 многоцелевых вертолётов Ми-8Т/Ми-17/Ми-171Ш, шесть многоцелевых вертолётов МВВ Во-105, поставленных из Германии, 12 машин американской фирмы Bell Helicopter Textron различных типов и модификаций. Командующий ВВС Перу – генерал-полковник Педро Энрике Миная Торрес.

На вооружении авиации сухопутных войск числится 18 транспортных и вспомогательных самолётов и 55 вертолётов различных типов и модификаций (в том числе 44 Ми-8Т/Ми-17). Кроме того, имеется авиасоединение полиции, которая насчитывает 15 самолётов и 16 вертолётов различных типов и модификаций.

Части морской авиации имеют в своём составе 17 многоцелевых и патрульных самолётов (в том числе два «транспортника» Ан-32Б) и столько же вертолётов различных типов (в том числе четыре Ми-8Т).

Учитывая, что ВВС Перу имеют небольшое количество летательных аппаратов, на первый взгляд можно предположить, что они не представляют серьёзной угрозы соседним государствам. Однако необходимо учитывать тот факт, что, во-первых, перуанская армия имеет боевой опыт, накопленный в боях с партизанами (гражданская война в стране идёт с 1980 года), что делает боевую авиацию серьёзным противником; во-вторых, личный состав местных Военно-воздушных сил настроен проамерикански; и, в-третьих, несмотря на слабый политический вес в Южной Америке, боевая авиация Страны Инков обладает довольно сильным парком (так, истребители МиГ-29С/МиГ-29СЭ/МиГ-29СМТ являются достойными соперниками американским машинам F-15E «Strike Eagle», F-15SE «Silent Eagle», F/A-18Е «Super Hornet», европейскому истребителю «Тайфун» и другим западным самолётам).

В свою очередь, стремясь сохранить влияние США в Перу, американские законодатели приняли ряд законов о расходах на военные нужды, согласно которым из американского бюджета выделяются средства на модернизацию инфраструктуры авиабаз (ремонт взлётно-посадочных полос, сооружение новых капониров и т.д.). Также Соединенные Штаты имеют исключительное право на использование всех перуанских аэропортов в военных целях. При этом модернизация ВВС Перу обходится рядовым налогоплательщикам в копеечку, что породит новый виток гражданского противостояния в стране (эта тема отдельного разговора).

Авиация и геополитика: что дальше?

В погоне за перевооружением своей боевой авиации и геополитическими выгодами правящая верхушка Перу постоянно выслуживается перед США, стремясь угодить их малейшим пожеланиям. И в то же время именно официальная Лима продолжает терять свой суверенитет, при этом постепенно ухудшая отношения с Венесуэлой, Боливией и Эквадором.

Так почему же «янки» стремятся удержать Перу в своих империалистических тисках? Рассмотрим лишь самые главные мотивы Вашингтона к подобным действиям.

Первое. Перу занимает выгодное географическое положение на западе южноамериканского континента, то есть, контролирует воздушное пространство и морские пути в западной части Тихоокеанского бассейна.

Второе. Природные ресурсы делают Перу одним из главных поставщиков сырья в мире: медь, серебро, золото, нефть, лес, железная руда, уголь – все эти богатства находятся, в основном, в частной собственности. Ясно, что американцы не желают терять столь прибыльный сырьевой придаток.

Третье. В последнее время всё большую роль в качестве противовеса США и Тихоокеанскому Альянсу играет Боливарианский Союз (прогрессивный блок АЛБА); всё это вызывает опасение командования НАТО окончательно потерять Латинскую Америку (так, бывший президент Бразилии Лула да Силва неоднократно заявлял, что Альянс стремится вновь вернуть неолиберальный «Вашингтонский консенсус» в Южное полушарие). Более того, на фоне политической нестабильности в Венесуэле перуанский президент неоднократно заявлял, что «Николас Мадуро должен уйти». Циничное заявление, не правда ли?

При этом модернизация Военно-воздушных сил Перу предусматривает не столько защиту своих национальных интересов, сколько проведение дальнейших карательных акций против собственного народа.

Таким образом, Перу, несмотря на частые смены партийных коалиций и президентов у кормила власти, до сих пор остаётся своеобразным островом империализма в Латинской Америке. И в этой напряжённой ситуации Венесуэле, Боливии и Эквадору необходимо быть начеку. А США, следуя своей пресловутой «доктрине Монро», своего вассала в одиночку точно не оставят.