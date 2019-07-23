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Закон и беззаконие

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Введен запрет на уступку третьим лицам права по взысканию просроченной задолженности граждан по ЖКХ

konsultacii
Июль 23
17:21 2019
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На 463-м заседании Совет Федерации  одобрил внесение изменений в статьи 155 и 162 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

На рассмотрение коллег документ представил член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Кузьмин.

Закон касается запрета на уступку права требования по взысканию просроченной задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги третьим лицам.

Федеральный закон направлен на защиту прав граждан от действий, связанных с взиманием просроченной задолженности по жилищно-коммунальным платежам путем передачи таких полномочий коллекторам, а также иным непрофессиональным участникам рынка жилищно-коммунальных услуг.

Вводится прямой запрет на уступку третьим лицам права по взысканию просроченной задолженности граждан по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги (подобная сделка будет являться ничтожной), за исключением случаев уступки права  профессиональным участникам рынка жилищно-коммунальных услуг — вновь выбранной, отобранной или определенной управляющей организации, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

Вводится положение о том, что собственники помещений в многоквартирном доме не отвечают по обязательствам других собственников и самостоятельно исполняют обязанности по договору управления домом и необходимым платежам.

Тэги
Совет Федерации
Страны
Россия

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