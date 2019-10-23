Вузы из Новосибирской области планируют активное сотрудничество с партнерами из Китая

На выставке «China Education Expo/ CEE Beijing 2019» вузы из Новосибирской области презентовали потенциальным партнерам возможные форматы сотрудничества.

Пять ведущих вузов из Новосибирской области приняли участие в международной образовательной выставке «China Education Expo/ CEE Beijing 2019», которая прошла в столице КНР г. Пекин 19-20 октября 2019 года.

С 2000 года выставка проводится во многих китайских городах, включая Пекин и Шанхай, при поддержке Китайской ассоциации международного обмена в области образования.

Новосибирскую область на выставке представили пять высших учебных заведений: Новосибирский Государственный Технический Университет (НГТУ), Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ), Новосибирский Национальный Исследовательский Государственный Университет (НГУ), Новосибирский государственный аграрный университет (НГАУ) и Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ).

На выставке вузы презентовали потенциальным партнерам возможности реализации совместных образовательных программ подготовки и переподготовки кадров, обмена профессорско-преподавательским составом, студентами, учебными материалами, а также варианты поступления в вузы для студентов из Китая.

Члены делегации отметили результативность участия в крупнейшем отраслевом событии международного масштаба, а также растущий интерес посетителей выставки к вузам из Новосибирской области.