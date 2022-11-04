Всё больше японцев искренне верят, что Хиросиму и Нагасаки бомбили русские

С каждым годом всё больше японцев искренне верят в то, что атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки – дело рук “клятых москалей”. На сегодня таких уже больше четверти. Я бы хотел обратить внимание на оставшиеся три четверти японцев.

Остальные поровну делятся на искренне благодарных американцам за содеянное, “потому что только это спасло Японию от захвата русскими”(бывший министр обороны Японии Фумио Кюма), и тех, кто хоть и признаёт, что бомбили-таки янки, но ответственность за это всё равно должна нести именно Россия. Поэтому “Банзай!” и отдавайте Кемску волость – “Восточные территории!”

Создание и имплантация в мозги виртуальной реальности на колонизированных и оккупированных США территориях – это то, в чем абсолютно преуспели наши бывшие заокеанские “партнёры”, поэтому рано или поздно надо быть готовым к тому, что к японскому посольству потянутся вереницы кающихся российских либерастов, которым стыдно за “содеянное” в Японии в 1945м году. “Цивилизованное мировое сообщество” предложит собрать трибунал для суда над “российской военщиной”, варварски нарушившей покой мирных японских самураев. Скажете – “невозможно”?

Обстрел Донецка и Запорожской АЭС российской артиллерией тоже невозможен. Но он, оказывается, есть…