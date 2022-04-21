ВСУ ударят по Крымскому мосту, как только у них появится такая возможность, — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем «…» Керченский мост Россия использует для подвоза подкрепления своей армии», — заявил он.

Строительство моста через Керченский пролив, является самым масштабным проектом Российской федерации с 1991 г. Длина моста 19 км, которые соединяют Таманский полуостров и Крым. Он имеет стратегическое значение для России и жителей Крыма. И с подобными заявлениями следует удвоить его охрану.