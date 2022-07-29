ВСУ попытались уничтожить пленных нацистов «Азова»

«Ночью ВСУ ударили, предположительно Хаймерсом, по тюрьме в Еленовке. Прямое попадание в барак с пленными. Результат по состоянию на сейчас: 40 погибших, 130 раненных. Пока разбирают завалы. Цифры могут увеличиться»

Об этом в своем ТГ-канале сообщил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

«Военно-политическое руководство Украины, видимо решило избавиться от ненужного балласта. Теперь этих ублюдков ещё от обстрелов защищать придётся», отметил Безсонов.

Это похоже на сознательную провокацию. Напомню недавно в сети появилось видео на котором якобы тувинцы кастрируют пленного солдата ВСУ. Скорее всего украинские политтехнологи специально продвигают нарратив о том что союзные войска пытают и убивают пленных. Цель – повысить боевую устойчивость своих войск перед намеченным наступлением на Херсон. Одновременно подогреть угасшее внимание западной общественности к украинскому конфликту.

Наверняка укроСМИ заявят что ВСУ ни при чём и обвинят в случившемся власти ДНР. Заодно таким способом киевские власти пытаются избавиться от нежелательных свидетелей, которые много чего неприятного могут рассказать на открытом суде. Азовцы уже начали давать очень неудобные для режима Зеленского показания.