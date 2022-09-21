ВСУ готовят атаку на ДВУХ направлениях

Следующие две недели будут решающими

Судя по той информации, которая поступает, Киев, понимая, что время играет против него, причем, после решения России провести частичную мобилизацию, очень серьезно играет против него, решил играть Вабанк.

Пользуясь текущим преимуществом в живой силе, он готовит в самое ближайшее время (счет на дни, если не на часы), два удара. Первый на харьковском направлении, второй на запорожском.

Цель первого удара — прорвать линию фронта, и отбросить союзные силы из северных районов ЛНР и закончить взятие под контроль Харьковской области, а также района Красный Лиман-Кременная.

Цель второго — нанести поражение российским частям севернее Мелитополя и занять город, с дальнейшим выходом к побережью Азовского моря.

Шансов на такой крупный успех у Киева почти нет, но и ждать, после последних событий в России, он уже не может. Через месяц все поля в следствии распутицы станут непроходимыми, а потом российские войска быстро ликвидируют превосходство противника в живой силе, и далее уже наступать (в стратегическом смысле) будут только они.

Отсюда и такое решение. В общем ждем ударов противника и помним, выдержать его порыв нам надо всего неделю, максимум две. Если быстрого прорыва не будет, это будет значит для ВСУ окончание надежд, на более менее благополучный исход кампании 2022 года и … агонию во время кампании 2023 года.