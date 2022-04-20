Л. Гумерова: Всероссийский конкурс «Семья года» направлен на укрепление традиционных семейных ценностей нашей страны.

Государство проявляет постоянную заботу о детях, и она не ослабевает, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, которое сегодня оказывается на Российскую Федерацию. Об этом заявила председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре, председатель оргкомитета VII Всероссийского конкурса «Семья года» Лилия Гумерова. Она провела в режиме видеоконференции заседание оргкомитета конкурса.

«Совет при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере семьи и детей во главе с Председателем СФ Валентиной Матвиенко ведут системную работу по комплексному решению ключевых задач в области детства», — подчеркнула сенатор.

Лилия Гумерова напомнила, что по итогам заседания Совета, посвященного вопросам развития индустрии детских товаров, вышел перечень поручений Президента РФ, которым предусмотрено создание отдельной программы строительства объектов детского отдыха. При этом нельзя будет изменить назначение земельных участков для детских лагерей и санаториев.

«Бюджетное финансирование программы появится уже со следующего года. Также будут приняты дополнительные меры по поддержке потребительского спроса на отечественные товары для детей, увеличится их ассортимент в рекомендуемом перечне непродовольственных товаров первой необходимости», — рассказала Лилия Гумерова.

По словам сенатора, вопросы воспитания являются центральными и для школы, и для семьи. «Именно в семье наши самые маленькие граждане получают первые уроки уважения к старшим, учатся любить свою Родину, знать и понимать ее историю и культуру».

Законодатель считает, что сохранение института семьи – сейчас один из глобальных вызовов времени. «На сохранение института семьи, его популяризацию, развитие наших духовно-нравственных ценностей и направлен Всероссийский конкурс «Семья года». За шесть лет он подтвердил свою востребованность. Ежегодно в региональных и муниципальных этапах конкурса участвует около трех тысяч семей, на федеральном уровне за шесть лет в конкурсе приняли участие около двух тысяч социально активных семей, победителями стали 513 семей», — сообщила она.

Лилия Гумерова напомнила, что в прошлом году победителями конкурса стали 85 семей из всех субъектов РФ, в том числе по номинациям «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья — хранитель традиций».

В мероприятии приняли участие первый заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Марина Гордеева, заместитель губернатора Вологодской области Лариса Каманина, министр труда и социальной защиты Саратовской области Сергей Егоров, министра труда и социального развития Республики Саха (Якутия) Елена Волкова, министр социального развития Оренбургской области Елена Сладкова и др.

Организаторами Всероссийского конкурса «Семья года» являются Министерство труда и социальной защиты РФ, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов РФ.