Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» в этом году проходит 19 мая

По решению Всемирной организации здравоохранения каждое третье воскресенье мая проводится День памяти людей, умерших от СПИДа. В 2019 году этот день приходиться на 19 мая.

Целью Международного Дня памяти людей, умерших от СПИДа является – привлечение внимания населения к проблеме ВИЧ/СПИДа и формирование толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ.В этот день стало традицией прикалывать к одежде красную ленточку, которую в 1991 году придумал художник Франк Мур, как знак скорби и памяти о миллионах ушедших, знак солидарности с теми, кто имеет ВИЧ-позитивный статус, знак понимания того, что СПИД не имеет границ, национальностей, пола и возраста. А главное, это символ надежды на то, что человечество непременно победит эту болезнь.

По инициативе Фонда социально-культурных инициатив с участием Минздрава России, Минпросвета России, Минобрнауки России, Минкомсвязи России, Роспотребнадзора, Росмолодежи, Российского союза ректоров, ведущих вузов страны, а также Русской Православной Церкви с 14 по 19 мая 2019 года пройдет Шестая Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Мероприятия акции проводятся по трем направлениям: «Неделя знаний о ВИЧ», «Неделя тестирования на ВИЧ», «Неделя активных действий против ВИЧ».

Астраханская область присоединилась к данному мероприятию. В районе «Братского садика»на ул. Кирова проходит акция «Красная ленточка». Волонтеры раздают буклеты и прикрепляют красные ленточки- символ борьбы со СПИДом и солидарности с людьми, которых коснулась эта болезнь. В колледжах и университетах специалисты проводят профилактические беседы. В Астраханском СПИД — центре (ул. Белгородская, 7) можно пройти бесплатное и анонимное обследование на ВИЧ инфекцию.

14 мая в АГАСУ состоится молодёжный форум «Остановим СПИД вместе» при участии ВОД «Волонтеры-медики». Так же в этот день волонтёры проведут вторую акцию «Красная ленточка» в районе «Братского садика» на ул. Кирова 15 мая в СПИД центре состоится семинар-тренинг для акушеров-гинекологов АО «ВИЧ-инфекция и беременность».

14, 15 и 16 мая с 14 до 15 часов на радио «Хит ФМ» в прямом эфире пройдет викторина «Стоп ВИЧ/СПИД». Дозвонившийся слушатель, и давший правильный ответ на вопрос о ВИЧ/СПИДе получит сувенирные подарки от Астраханского СПИД — центра.