Временные пределы мировой реальности

Ультиматум Трампа: «У нас есть столько денег, сколько нет больше ни у кого, и мы будем увеличивать свой ядерный потенциал, пока они не придут в себя».

Ультима́тум (лат. ultimatum — доведённое до конца) — требование, связанное с жестким ограничением времени для его исполнения, а также с угрозой радикальных последствий в случае его неисполнения. Ультиматумы применяются прежде всего в политике и порой предшествуют объявлению войны.

Главной особенностью нашего времени является консолидация мирового сообщества в глобальный социум, управляемый единым ритмом практической деятельности всего человечества. Колоссальные антагонизмы, вызванные глобализацией общественной жизни в XXI веке, говорят о неадекватности социальных стратегий уровню сложности решаемых ныне задач, о несоответствии современного общественного сознания объективной логике развития мировой реальности. Становление современного социума как единого общественного организма предполагает утверждение в управлении социальными процессами максимально целостной концепции исторического процесса, отформатированной в соответствии с логикой развития Вселенной. В свете этой принципиальной установки необходимо прежде всего целостно, интегрально перенастроить научно-философский интеллект мирового сообщества, утвердить его законодателем социальной практики. Системный генезис природного бытия в органическом единстве с историей человечества – такова разумная основа формирования глобального социума. Действительным подтверждением продуктивности научно-философского познания мировой целостности должно стать постижение универсальных законов ее темпоральной динамики.

1. Темпоральная динамика бытия в современной естественнонаучной картине мира.

Характерной особенностью современной науки явилась постановка проблемы единства мира в пространстве и времени на твердую почву эксперимента и строгих математических вычислений. Начало революционного прорыва экспериментальной науки в постижении глобальных параметров бытия было положено рождением в ХХ веке специальной и общей теорий относительности (СТО и ОТО), подчеркнувших в своих построениях единство пространственных и временных свойств, связавших вопрос о пространственно-временной организации Вселенной с состоянием движения и плотностью космической материи. В первоначальных представлениях А.Эйнштейна физический космос рисовался в виде стационарной сферической структуры с положительной кривизной пространства и времени. «В 1917 г. Эйнштейн опубликовал теорию Вселенной, основанную на… гипотезе, предполагающей, что пространство… является замкнутым, т.е. представляет собой трехмерный аналог двумерной поверхности сферы» [Лейзер Д. Создавая картину Вселенной. М. : Мир, 1988. 324 с. — С. 245]. Однако в 1922 г. А.А.Фридман, исследуя формально-математические зависимости ОТО, пришел к выводу о нестационарном состоянии представленной здесь модели Вселенной, подверженной изменениям во времени. В своем анализе мировых уравнений он наметил возможность трех вариантов космической эволюции: 1) взрывающейся Вселенной с динамикой расширения от точки нулевого объема, 2) раздувающейся Вселенной с динамикой расширения от состояния с первоначальным объемом, 3) пульсирующей Вселенной с динамикой периодического изменения радиуса кривизны. В указанных моделях «Вселенная не остается неизменной во времени, а напротив, должна расширяться и сжиматься» [Лолаев Т.П. Свойства времени: их современная интерпретация // Философия и общество. 2005. № 4(41), с. 158–171. — С. 142]. Эмпирическим подтверждением правильности теоретических выводов А.Фридмана стали результаты наблюдений американского астронома Э.Хаббла, открывшего явление «разбегания галактик». При этом им была обнаружена линейная зависимость скорости космологического «разбегания» галактик от расстояния между ними: V=HR, где R – расстояние между галактиками, V – средняя наблюдаемая величина прироста скорости разбегания галактик при соответствующем увеличении расстояния между ними, а H имеет постоянный характер и представляет пропорцию возрастания скорости в интервале (по принятым ныне данным) от 50 до 100 км/сек на 1 Мпс (мегапарсек) прироста расстояния, то есть на «3·1019» км.

В процессе уточнения найденной зависимости было установлено, что постоянная H является величиной, обратно пропорциональной общей продолжительности космологического расширения Вселенной. В связи с этим величину T=1:H принято считать показателем возраста Вселенной. Так, если принять увеличение скорости разбегания галактик на 1 мегапарсек увеличения расстояния между ними в 100 км/сек, то возраст космологического расширения Вселенной составит примерно 1010 (10 млрд) лет, а при величине возрастания скорости на 50 км/сек общая продолжительность расширения составит около 2·1010 (20 млрд) лет. Таким образом, современная космология размещает возрастные границы существования Вселенной в историческом интервале от 10 до 20 миллиардов лет.

Однако сам Хаббл первоначально определил постоянную H в пропорции 500–600 км/сек прироста скорости разбегания галактик на 1 Мпс увеличения расстояния между ними. Согласно этой величине длительность существования Вселенной будет составлять интервал времени в 2·109 (2 млрд) лет, что явно не соответствует действительности, так как возраст Земли как космического тела был определен эмпирическим путем продолжительностью в 4,5·109 (4,5 млрд) лет.

Но и современные показатели возраста Вселенной представляются научно-философскому сознанию весьма сомнительными величинами в силу явного расхождения в них пространственных и временных параметров бытия, т.е. нарушения принципа единства мира, соразмерности пространства и времени. Так, Земля, в пространственном измерении «бесконечно малая» величина по сравнению с «безграничной» Вселенной, существует по времени лишь в 4 раза менее всей космической реальности – 4,5 млрд. лет, что явно расходится с требованием корреляции пространственных и временных показателей существования физически одинаковых объектов. Эти сомнения еще более возрастают при соотнесении возрастных показателей качественно различных уровней организации материи.

Идея единства мира предполагает, что космическая эволюция протекает не в отрыве от процессов развития биологического мира и человеческого сообщества, а во взаимосвязи с ними как их необходимая предпосылка и объективное условие. Эволюционные процессы в живой природе и обществе представляют собой продолжение и углубление основных тенденций в генезисе физической реальности. Другими словами, целостный строй мироздания должен проявляться в коэволюционном, взаимосогласованном характере развития его составных частей. В таком случае на всех основных уровнях организации Вселенной должны обнаруживаться достаточно общие закономерности, характеризующие, в частности, темпы эволюционного процесса.

Возьмем в качестве меры, характеризующей темпоральную динамику мировой реальности, отношение продолжительности существования генетически последующей и качественно более сложной в рамках освоенной человеком Вселенной формы движения материи к возрасту исторически предшествующей и качественно более простой формы ее организации. Соотнесем возраст существования жизни на Земле, определяемый в 3,8–4 млрд. лет, со средней величиной физического возраста нашей Вселенной, т.е. со средней величиной длительности ее космологического расширения, которая, по современным данным, будет равняться примерно 15 млрд. лет. В итоге мы получим приблизительное соотношение 1:4.

Проделаем аналогичную операцию, но уже соотнося возраст человеческого рода как следующей после возникновения живого вещества эпохальной ступени космической эволюции с продолжительностью существования жизни на Земле. Возраст человеческого рода определяется современной антропологией отрезком времени приблизительно в 2 млн. лет. Основанием для этого служит рассмотрение в качестве исходной предковой формы становления человеческого рода «австралопитеков», существовавших в истории живой природы на Земле в период от 6 до 0,9 млн. лет назад и обозначивших процесс перехода от животного образа жизни ископаемых гоминид к особенностям человеческих видов жизнедеятельности. Исторически первой формой представителей человеческого рода считается «человек умелый», сформировавшийся около 2 млн. лет назад. Соотнесение на основе указанных обстоятельств возраста человеческого рода (2 млн. лет) с возрастом Жизни на Земле (З,9 млрд. лет) даст нам пропорцию 1:1950, что свидетельствует о явном замедлении темпов эволюционного процесса по сравнению с предшествовавшим этапом. Если учесть тезис о единстве мира, взаимозависимости различных уровней его организации и эмпирически наблюдаемый факт ускорения биологической эволюции по мере усложнения форм организации живого, то возможность такого замедления представляется крайне сомнительной.

Это «замедление» эволюционного процесса можно несколько ослабить посредством увеличения возраста человеческого рода за счет отнесения начала его исторической жизни ко времени существования такого ископаемого вида человекообразных существ, как «рамапитек», жившего на Земле примерно 10–14 млн. лет назад. Основанием для подобного рассмотрения может служить тот факт, что указанный вид антропоидов выразил содержание эволюционного процесса в его непосредственной направленности на появление человеческого рода, не дав каких-то побочных линий в отношении ныне существующих человекообразных обезьян и отделив тем самым уже тогда человека от этих представителей животного царства. В данной проекции соотношение возраста жизни на Земле (З,9 млрд. лет) с возрастом человеческого рода (12 млн. лет) даст пропорцию 1:325. Как и в первом случае, мы наблюдаем здесь явное замедление скорости эволюционного процесса по сравнению с предшествующим этапом перехода от физической к биофизической стадии мирового развития.

Наши сомнения в достоверности, объективной обоснованности нынешних показателей возраста Вселенной еще более окрепнут при соотнесении длительности биосоциального существования человеческого рода, представленной величинами в 2 и 12 млн. лет, с возрастом «социализированного человечества», отсчитываемого от времени появления примерно 38 тысяч лет назад «Человека Разумного». Такое соотнесение даст нам, соответственно, пропорции 1:53 и 1:316. Данные результаты свидетельствуют о нарастании темпоральной динамики мировой эволюции в сравнении с предшествующей «биотической» фазой, не подтверждая возникающее из современных показателей возраста Вселенной представление о замедлении темпов эволюционного процесса. Почему же нарастающая динамика не обнаруживается при переходе от космологической к биотической эволюции? Думается, что эти «провалы» в темпоральных параметрах мировой эволюции обусловлены, прежде всего, несоответствием нынешних показателей физического возраста Вселенной реальной действительности: представления науки о продолжительности жизни на Земле, длительности существования человеческого рода и исторических рамках социального развития людей – это в основном результат обобщений данных эмпирических наблюдений, тогда как выводы о возрасте Вселенной опираются в значительной степени на спекулятивно-умозрительные допущения, обладают существенно большей долей гипотетичности и сомнительности.

2. Новые концептуальные перспективы в научно-философском постижении мировой целостности.

Предполагаемое нами искажение в современной космологии объективных параметров возраста Вселенной могло быть вызвано влиянием двух видов факторов – несовершенством экспериментальных средств фиксации физических явлений в процессе эмпирического познания действительности или же теоретической ограниченностью исходных утверждений в рациональной реконструкции предметного материала. Но экспериментальные установки и приборы наблюдения при всем их «несовершенстве» все же не могли вызвать такого резкого расхождения показателей эволюционной динамики на космологическом уровне, с одной стороны, и биотическом, «биосоциальном» и социальном, с другой. Поэтому главная причина предполагаемого «искажения» темпоральных параметров мировой эволюции кроется, по-нашему мнению, в спекулятивно-умозрительных постулатах современной теоретической физики, в гипотетических допущениях нынешних вычислений возраста Вселенной, не соответствующих действительному объективно-историческому содержанию мировой эволюции.

Основы современной естественнонаучной картины мира были заложены около века назад в процессе создания А.Эйнштейном специальной и общей теории относительности. Рождение квантовой теории и открытия в физике элементарных частиц развили эвристические возможности релятивистской модели мира, построенной на принципах относительности, постоянства скорости светового сигнала в вакууме, искривленности пространственно-временного континуума, дополнительности корпускулярных и волновых свойств бытия и неопределенности пространственно-временной локализации событий. Среди этих основоположений физической картины мира наибольшие сомнения в своей достоверности вызывает у современных отечественных исследователей принцип постоянства скорости света в вакууме как слишком жестко ограничивающий возможные реализации физических процессов.

Данный принцип, представляя фундаментальное положение СТО, остался нерушимым и в ОТО, утверждая тем самым ведущую роль в организации физической реальности евклидовой структуры пространства. Но в содержании ОТО принципы евклидовой геометрии характеризуют окрестности лишь бесконечно близких точек пространства, тогда как в общей форме метрика пространства ОТО определяется сферической геометрией Римана. Однако в отношении характера распространения светового сигнала соответствующего обобщения осуществлено не было, в связи с чем процесс распространения потока света можно было трактовать лишь как набор бесконечно малых прямолинейных перемещений в римановой структуре пространства. Если строго следовать особенностям этой искривленной структуры пространства, то надо признать, что принцип постоянства скорости света здесь уже перестает работать, требуя соответствующего обобщения. В таком случае при определении возраста Вселенной мы должны учитывать выраженную в ОТО тенденцию к преодолению постулата о постоянстве скорости света в вакууме.

Нарушение принципа постоянства скорости света в условиях гравитационных взаимодействий телесных масс признавал и сам А.Эйнштейн. Так, в статье 1917 г. «О специальной и общей теории относительности» он констатирует, что «закон постоянства скорости света в пустоте, представляющий одну из основных предпосылок специальной теории относительности, не может, согласно общей теории относительности, претендовать на неограниченную применимость. Изменение направления световых лучей может проявиться лишь в том случае, если скорость распространения света меняется в зависимости от места» [Эйнштейн А. Собрание научных трудов. М.: Наука, 1965–1967. Т. 1. 1965. — 700 с. — С. 567]. В свете обобщенного содержания принципа относительности и представления ОТО о «естественности» искривленной структуры пространства возникает необходимость замены утверждения о постоянстве скорости света каким-то иным постоянным показателем, характеризующим процесс распространения сигнала по искривленным мировым линиям. Таким постоянным показателем распространения светового луча в искривленном пространстве может служить, по нашему мнению, фиксированная величина квадратичного ускорения светового сигнала (300000 км/сек2). Постулат о постоянстве ускорения электромагнитного сигнала в вакууме как одно из гипотетических направлений в развитии концептуальных оснований современной научной картины мира позволяет снять теоретические ограничения на возможность реализации в физическом мире сверхсветовых скоростей. «Во всяком случае, – утверждал более 30 лет назад В.С.Барашенков, – в настоящее время нельзя привести какие-либо абсолютные запреты для частиц со сверхсветовыми скоростями» [Барашенков В.С. О возможности элементарных процессов со сверхсветовыми скоростями // Вопросы философии. 1976. № 5. С. 90–99, с. 99].

Исходя из гипотезы постоянства величины ускорения светового сигнала в пустоте (300000 км/сек2), мы и будем решать проблему определения действительного возраста космологического расширения Вселенной. Ход наших рассуждений и математических вычислений достаточно подробно представлен в статье «Темпоральные основы развития мировой целостности» и всегда доступен для научной проверки обоснованности полученных результатов (См.:http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001c/00161886.htm // Л.А. Гореликов, Темпоральные основы развития мировой целостности // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567,публ.16879, 10.10.2011). В итоге проделанных вычислений мы приходим к новой величине продолжительности космологического расширения Вселенной: в годах эта величина охватывает отрезок времени длительностью в 1,289·1012лет (1 трлн. 289 млрд. лет). Какая же из величин возраста космологического расширения Вселенной — «традиционная» в 10-20 млрд лет, связанная с принципом постоянства скорости света в вакууме (300000 км/сек), или же «инновационная» в 1 трлн 289 млрд лет, обусловленная применением принципа постоянства ускорения электромагнитного сигнала в космическом пространстве (300000 км/сек2), обладает должной мерой правдоподобия, в достаточной степени соответствует не только требованиям концептуально-логического единства научных знаний, но и характеру эмпирических обобщений?

Научная истина как непротиворечивая система достоверных утверждений о предметной целостности исследуемой реальности рождается в процессе согласования, взаимной коррекции эмпирических суждений о фактах чувственного опыта, фиксирующих необходимое разнообразие в материале объективной действительности, и положений теории, призванных обозначить сущность, внутреннее основание наблюдаемых явлений и выразить их универсальную взаимосвязь. Поскольку такая связь не является искусственной схемой, а представляет действительную сущность исследуемых процессов, постольку она должна «лежать на поверхности», наблюдаться в содержании самого эмпирического материала. В этом плане эмпирический «факт» обладает в своей объективной «бытийственности» относительной автономией в структуре познания и первенствует в отношении абстрактных утверждений спекулятивно-теоретического разума, способствуя его продуктивному продвижению в отображении окружающей действительности независимо от характера умозрительных обобщений, развивая полноту знания за счет нового объективно-исторического материала общественной практики. Наука отличается от религиозно-мифологического сознания тем, что в соотношении мышления и бытия, воображаемой и реальной действительности отдает предпочтение объективно-историческим свидетельствам материального мира. «Реалистическая теория познания, – обозначает Н.Бердяев объективные границы рационального мышления, – должна признать примат бытия над мышлением. Мы мыслим по законам логики потому, что живем в данных формах бытия» [Бердяев Н.А. Философия свободы // Сочинения. М.: Раритет, 1994. С. 57].

3. Объективно-исторические ритмы мировой эволюции.

Объективные контуры действительно всеобщей временной зависимости были намечены в материале живой природы Ф.Энгельсом, увидевшим здесь действие закона постоянства ускорения биотической эволюции: «По отношению ко всей истории развития организмов надо принять закон ускорения пропорционально квадрату расстояния во времени от исходного пункта» [Энгельс Ф. Диалектика природы // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 20. М.: Госполитиздат, 1961. С. 343–626. — С. 620]. Эта установленная Ф.Энгельсом эмпирическая закономерность с некоторым уточнением может быть экстраполирована на всю доступную нашему наблюдению Вселенную: по отношению ко всей истории мировой целостности следует принять закон циклического ускорения эволюционного процесса пропорционально двойному расстоянию по времени от исходного пункта [Гореликов Л.А. Возраст Вселенной в современной научной картине мира // Пространство и время в научной картине мира: сб. науч. трудов. Уфа, 1991. С. 88–91]. В соответствии с данным эмпирическим обобщением можно построить математическую прогрессию темпоральной динамики мировой эволюции в ее ретроспективной направленности от настоящего к прошлому. Исходной мерой намечаемой исторической ретроспекции будет интервал времени в 1 век (100 лет). Отложим последовательно 6 отрезков мирового времени, из которых каждый последующий в ретроспекции этап будет охватывать удвоенное время предшествующего. Сумма элементов данного числового ряда – 1, 2, 4, 8, 16, 32 – составит 6300 лет, указывая в своем итоге на такой узловой момент истории человечества, как становление на рубеже V–IV тыс. л. до н.э. раннеклассовых цивилизаций Бронзового Века – Древнего Египта и Месопотамии. Если к полученной сумме в 63 столетия прибавить десятикратное увеличение 6-го шага нашей прогрессии (320 веков), то полученная величина в 38300 лет будет соответствовать примерному историческому возрасту существования «Человека Разумного», определившего идеальные перспективы социально-исторической практики человечества и создавшего современную техногенную цивилизацию.

Повторим ту же процедуру, но уже с единицей измерения, равной десятикратному увеличению 6-го шага первого числового ряда (32000 лет): 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Сумма этих величин обозначит отрезок мировой истории в 2016000 лет. Согласно данным современной антропологии, примерно 2 млн. лет назад на Земле появились первые представители человеческого рода, возник вид «Человека Умелого». Если сложить полученный результат (2016000) с десятикратным увеличением 6-го шага данного числового ряда (10240000) и возрастом «социализированного человечества» (38000), то величина в 12294000 лет будет указывать на период существования в истории земной фауны такого ископаемого вида антропоидов, как «Рамапитек», отделившего около 12 млн. лет назад человека от ныне существующих человекообразных обезьян, ставшего прародителем человеческого рода.

Проделаем вновь вычисления, но уже с исходной единицей, равной десятикратной величине 6-го шага предшествующего ряда (10240000 лет): 10240, 20480, 40960, 81920, 163840, 327680. Сумма величин этого ряда (645120000 лет) указывает на эпоху кардинального преобразования в развитии живой природы, обозначившую переход от примитивных форм жизни к сложноорганизованным, целостным существам животного мира. Если к этой величине (645120000) прибавить десятикратное увеличение 6-го шага данного ряда (3276800000 лет) и возраст человечества в его максимальных границах (12294000 лет), то интервал в 3934214000 (3,9 млрд) лет укажет в общих чертах длительность существования жизни на Земле.

Достаточно «точные» попадания установленной прогрессии в узловые точки мировой эволюции, характеризующие «социальную» историю человечества, его биосоциальную предысторию и биотическую эволюцию, позволяют предположить, что на следующем этапе наших построений мы должны будем зафиксировать начальный момент физического зарождения Вселенной. Проделаем еще раз ту же операцию, но с исходной единицей, равной десятикратному увеличению 6-го шага предшествующего числового ряда (3277000000, т.е. 3,277 млрд лет): 3277, 6554, 13108, 26216, 52432, 104864. К сумме этих чисел (206451000000, т.е. 206,451 млрд лет) прибавим десятикратное увеличение 6-го шага данного ряда (1048640000000 лет) и возраст существования жизни на Земле (3934214000 лет). В соответствии с эмпирической логикой мировой прогрессии возраст Вселенной охватит интервал времени величиной в 1259000000000 (1,259·1012) лет. Эта величина в 1 трлн. 259 млрд. лет, установленная индуктивным путем, находится в довольно близком соответствии с результатом теоретических вычислений возраста Вселенной, полученным на основании постулата о постоянстве квадратичного ускорения электромагнитного сигнала в пустоте (300000 км/сек2) и равным интервалу времени в 1 трлн. 289 млрд. лет. Имеющиеся здесь расхождения оправдываются принципиальным «разрывом» между теоретическим описанием исследуемого процесса, допускающим его предельные состояния (в нашем случае такой идеализацией является допущение реальности нулевого объема Вселенной как исходного пункта ее эволюции, от которого и ведется теоретический отсчет времени), и действительным его протеканием, исключающим достижимость идеальных границ и не требующим в своей реализации всей продолжительности теоретически необходимого времени. Таким образом, эмпирические параметры развития мировой целостности вполне наглядно подтверждают соответствие гипотезы о постоянном ускорении электромагнитных сигналов в вакууме действительным процессам во Вселенной. И самым очевидным свидетельством такого ускорения является необъятная «темнота» мирового космоса, который в случае «неизменного характера» скорости света должен был бы весь залит его сиянием.

4. Жизненные пределы исторического развития мирового сообщества

Наше прочтение темпоральной динамики мировой эволюции при всей меткости математических попаданий в узловые точки исторического процесса все же остается в своей количественной форме довольно абстрактной моделью действительной истории, требуя дополнительного подтверждения собственной эмпирической достоверности. Таким подтверждением будет служить ее качественная интерпретация. Проясним качественный смысл первого цикла представленной схемы: 1 – 2 – 4 – 8 – 16 – 32. Эта последовательность обозначает продолжительность «возрастных формаций» в развитии мировой цивилизации. Так, все еще бодрый и предприимчивый «индустриально-капиталистический» мир, рожденный в огне наполеоновских войн, существует около 2-х столетий (XIX–XX вв.). Предшествовавшее ему сословно-правовое общество «просвещенного абсолютизма» жило 4 столетия (ХV–ХVШ вв.). Средневековье, утвердившись в полноте своей религиозной идеи в арабо-исламском натиске на древний мир, охватило 8 веков (VII–XIV вв.). Античное общество, взращенное эстетикой древнегреческого миросозерцания, пережило 16 столетий своей истории (X в. до н. э. – VI в. н. э.). Социальный уклад раннеклассовых цивилизаций эпохи бронзы («азиатский способ производства») просуществовал около 3-х тысячелетий (IV–II тыс. л. до н.э.), тогда как «первобытнообщинный строй» времен Варварства растянулся на 30 тысячелетий – от появления «человека разумного» до утверждения ремесленного способа хозяйственной деятельности в ходе овладения тайнами металлургического производства.

Наблюдаемое соответствие величин геометрической прогрессии возрастным параметрам реальной истории мировой цивилизации позволяет сделать прогноз, что «посткапиталистическая» эпоха нарождающегося ныне общества информационно-сетевого программирования продлится всего одно столетие, захватит лишь ХХI век. Информационный глобализм наступившего века преодолевает в своем максимуме порог времени как «протяженной», длительной, растянутой реальности и определяет социальный мир как чистый феномен духовной силы жизни, как непрерывное пробуждение первородной энергии сущего из «небытия», из глубин мирового и «духовного вакуума». Действительным выражение скрытых энергий «исторического вакуума» и становится глобальный социум, способный «разрядить» свой свободный потенциал и в разрушительном взрыве новой мировой войны, и в созидательном преображении действительности. В контексте наблюдаемого сжатия социально-исторического времени в интервал нулевой длительности онтологическая структура времени теряет качественную однородность, однозначную непрерывность и становится дискретным пространством разнородных сил, антиномических возможностей, действительная динамика которых будет определяться потенциалом духовной свободы человека в претворении желанного будущего, когда ход мирового времени оказывается производной функцией «очеловеченного пространства», когда «будущее» мирового сообщества оказывается результатом его духовных сил, способных не только создать нечто «новое», но и разрушить исторические устои «старого», уничтожив все человечество.

Вполне зримая угроза самоуничтожения человечества требует от каждого этно-культурного сообщества максимальной концентрации созидательных сил разума в постижении генеральных тенденций своей исторической деятельности, в определении узловых, критических этапов реализации современной общественной практики. Окружающая действительность открывает сознанию людей не только истину мировой целостности, но и разрушительную силу их заблуждений, ведущих род человеческий к гибели, все более явно направляющих мировое сообщество к историческому крушению.

Нарастающая ныне угроза гибели России в новой мировом конфликте ясно просматривается в общей динамике российского социума 2-х последних столетий его исторической жизни. Эта динамика указывает на исторические пределы евразийской стратегии в развитии российского общества, требуя от него перехода от логики циклического освоения идей Запада и Востока к нахождению собственного пути в будущее. Истощение созидательных потенциалов «евразийской доктрины» общероссийской исторической практики обнаруживается в сокращении временных циклов устойчивого стремления русских масс идти по следам цивилизаций то Запада, то Востока. Предпоследний разворот российского общества на Запад был связан с распадом в 1991 году СССР и социально закреплен разгоном 4 октября 1993 года Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ, а также принятием в декабре того же года новой Конституции страны. Ознаменованный данными событиями прозападный курс в развитии постсоветской России продолжался до февральских событий в Киеве 2014 года, напугавших Кремль своей откровенной русофобией и подтолкнувших его пойти на геополитическое сближение с Китаем как центром восточной цивилизации: в итоге последний «западный цикл» исторической жизни РФ охватил 21 год (2014–1993=21).

Не столь давний советский период российской истории, обозначивший коллективистский, «семейно-патерналистский», «восточный» уклон ее социальной жизни, длился 74 года (1991–1917=74). Когда мы исключим из этой величины годы гражданской войны и период НЭПа (1921 – 1928), то получим интервал в 63 года (1991–1928=63). Следовательно, если разделить временной интервал «советской эпохи» на годы «прозападной ориентации» РФ, то увидим трехкратное сокращение длительности геополитического цикла (63:21=3).

Обратимся для уточнения нашего обобщения исторической динамики современного российского социума к жизненным контурам императорской России. Царь Петр в своем стремлении к освоению достижений западной цивилизации провозгласил Россию империей в 1721 году: таким образом, имперский период длился около 200 лет (1917–1721=196). Общая динамика российской исторической практики сохраняет и тут тенденцию к трехкратному сжатию длительности этапов своих геополитических предпочтений (196:63=3,1). Проверим еще раз данную тенденцию на основе соотнесения имперского периода российской истории с длительностью «восточной ориентации» древнерусского мира, обозначенной в своих началах монгольским разгромом русских княжеств в походах 1237–1238 и 1239–1240 годов (1721–1238=483). Общая тенденция к трехкратному сокращению временного цикла сохраняется и здесь (483:196=2,46). Отсюда можно сделать достаточно обоснованный объективный прогноз, что очередной кризис после Киевского разлома российской идентичности разразится уже через 7–8 ближайших лет (21:3=7 или же 21:2,5=8), т. е. произойдет в начале третьего десятилетия нашего века (2014+7=2021 или 2014+8=2022). Выявленная эмпирическая закономерность в «евразийской» исторической динамике российского социума оставляет вновь избранному в 2018 году Президенту РФ для «нормального» исполнения им своих конституционных обязанностей всего лишь половину отведенного по государственному регламенту срока, обещая на рубеже 2021/2022 годов очередной взрыв социальных противоречий в стране, связанных, судя по «Ультиматуму Трампа», с разрастающимся пожаром Третьей Мировой войны, с прямым началом боевых действий стран Западного военно-политического блока против России и ее союзников.

Таким образом, темпоральная динамика мировой целостности обозначает реалиями глобального социума точку бифуркации в историческом развитии человечества — перехода от естественной необходимости к духовной свободе, к сознательному выбору своего будущего: дух свободы становится определяющим ресурсом в реализации будущего человечества. Будем надеяться, что эта Свобода станет выражением созидательной энергии людей, утвердив Творчество генеральным императивом общественной практики.

«Всему свое время, и время всякой вещи под небом.

Время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное; время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить; время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий; время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать; время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить; время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру»

(Библия. Книга Екклезиаста, или Проповедника — Гл. 3: 1-8)

Л.А. Гореликов — д.ф.н., профессор, академик Ноосферной общественной академии наук