Впервые в России: VAR в Премьер-Лиге

VAR всё более плотным образом входит в футбольную жизнь самых разных стран, и уже в этом сезоне Российской Премьер-лиги используется видео-ассистент. Более того, VAR aeуже дал свои плоды в московском дерби между ЦСКА и Локомотивом. Так, армейцам удалось минимально переиграть своих оппонентов, благодаря голу с пенальти, которое было назначено именно при помощи видеоповтора.

Конечно, видеоповторы работают в течение всего нынешнего сезона, однако, именно в московском дерби просмотр повтора повлиял на решение судьи. Всего, VARвступал в игру два раза, причем, оба обращение к видео-ассистенту корректировали изначальное решение арбитра. Так, первый момент был уже в начале матча, и ситуация оказалась действительно спорной. Мяч угодил в руку защитника Локомотива, и судья дал свисток, после которого все уже морально подготовились к исполнению 11-метрового удара. Тем не менее, спустя три с половиной минуты, в течение которых, арбитр обсуждал это решение с видео-ассистентом и просматривал повтор, судья принял решение возобновить игру без штрафного либо пенальти. Трактовать решение судьи можно таким образом, что один из пунктов правил VARпредписывает не считать фолом ситуацию, когда мяч касается руки футболиста,попав туда от своей же ноги.

Не менее спорным получился и второй момент, тем более, что именно он привел к голу в ворота железнодорожников. Так, в игровом моменте арбитр не усмотрел фола на Чалове. Вполне вероятно, что судья не обладал достаточным обзором до того, чтобы узреть нарушение. Игра продолжилась, Однако VARвсе же вмешался и отреагировал на падения нападающего армейцев. В итоге, судья назначил пенальти, который был уверенно реализован. Тем не менее, несмотря на оказанную пользу VAR, к использованию этой системы все же остались вопросы. Серьезную роль играет и человеческий фактор. Так, Сёмин в послематчевом интервью недоумевал, почему судья не рассматривал видеоповтор эпизода, когда в штрафной армейцев упал Смолов. Очевидно, что VARне может всем угодить, даже в тех случаях, когда в итоге выносятся абсолютно справедливое решение. Однако, что стоит признать, так это то, что VARэто действительно полезный инструмент, которым, тем не менее, нужно научиться грамотно пользоваться.

В итоге, игра завершилась с минимальным перевесом ЦСКА, однако впереди любителей российского футбола ждет немало матчей и на все из них любителей ставок на спорт могут сделать свой прогноз, а помочь им в этом может 1win промокод, который предлагает новым клиентам конторы получить приветственный бонус при регистрации. В любом случае, помните обо всех рисках, связанных с беттингом. Играйте максимально осторожно, если решились ставить на кон свои деньги.

Подытоживая мысли по VAR,стоит отметить, что эта система, вполне вероятно, в ближайшее время будет вызывать ещё больше недовольства, если не научиться грамотно использовать весь функционал, который доступен на сегодняшний момент при помощи видео технологий. В любом случае, мы стали свидетелями исторического момента, когда впервые в российском футболе именно видеоповтор помог изменить решение судьи, и теперь все готовы к тому, что видео-ассистент плотно войдет в жизнь, в том числе, и российского футбола.