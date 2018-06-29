Вперед, за орденами. Часть I.

Откровенно говоря, до сего дня не особо интересовался историей, статусом и деятельностью в нашей стране так называемого «Российского Императорского Дома». Мы бы прекрасно параллельно существовали бы и дальше, если бы не публичные высказывания его представителя о нашем российском политике — председателеКомиссии Государственной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД, заместителепредседателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Н.В. Поклонской.

Как говорил С. Есенин: «Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянье». Вот и захотелось в связи с этим разобраться, чем же так она насолила упомянутому мной Дому и что же такое большое и важное не заметила, ставя под сомнение правовые и моральные основания двух его членов претендовать на право носить титулы и позиционировать себя как «Государыня Великая Княгиня» и «Государь Наследник Цесаревич и Великий Князь» .

Прежде чем говорить о самом «Доме», необходимо несколько слов сказать о его представителе – г-не Закатове – активном, как о нем пишут, «пропагандисте идеи придания Дому Романовых официального статуса в современной России».

Действительно, уж в чем—чем, а в активности г-ну Закатову не откажешь. Хотя, с другой стороны, судя по его заявлениям, никакой он не пропагандист, а врач. Причем не какой-нибудь, а психиатр! Диагнозы ставит не видя человека. И еще, как говорил гражданин О. Бендер доверчивым обывателям, он – особа, приближенная к императору, ну, вернее к «Императрице», конечно.

Поэтому и слова такие знает, как «Господь», «вразумление», «пок аяться», «сугубая молитва» и т.д. и т.п.». Но строг, ох как строг, наш директор канцелярии и по совместительству доцент. Чуть кто не «активный пропагандист Императорского Дома», то безумный.

Причем впрямую вот так, без зазрения совести, без придворного этикета, уважения к статусу оппонента, женщине: «Духовная и умственная деградация, экстремистская настроенность, распространение сектантских бредней, клевета».

Вот и попробуем разобраться, почему г-н Закатов потерял самообладание, превратился из главного придворного в дворового хама? Почему в публичной полемике использует досужие сплетни и дает не подпадающие под нравственные стандарты оценки?

Для этого нам необходимо повнимательнее присмотреться, что же такого сказала или сделалаг-жа Поклонская?

Со словами разберемся позже, а сначала остановимся на поступках. Причина достаточно проста и лежит на поверхности: осенью 2017 года Н.В.Поклонская отказалась от так называемого ордена, кои вручает Глава уже известного нам «Дома». Побудительный мотив — политика двойных стандартов, примененная этим самым «Домом» в отношении фильма А. Учителя «Матильда».

Не будем приводить витиеватые фразы, которыми директор канцелярии выразил позициюсвоего шефа. Смысл в том, что фильм конечно не комильфо, но запрещать ничего не надо, пусть творческие люди творят, что хотят, тем более что роман Николая II c балериной – установленный исторический факт (не даром, что г-н Закатов – целый кандидат этих самых исторических наук).

Объясняя свою позицию в данном случае, Н.В. Поклонская сказала, что главе «Дома» неплохо было бы быть до конца последовательной и защитить светлое имя Святого Государя, чего не сделали, между прочим, многие представители этой фамилии в судьбоносное время февраля 1917 года и десятилетие до него. И в связи с тем, что фильм оскорбил чувства сотен тысяч верующих православных христиан, от коих у нее были обращения, а также и мусульман, уважающих нашу отечественную историю, она приняла решение вернуть эту награду лицу, ее выдавшему.

Вот собственно и все. Казалось бы.

Но как же это мог спокойно снести «Императорский Дом», а вместе с ним и г-н Закатов? Правильно, уважаемые читатели, только безумные могут отказываться от блестящих побрякушек, выдаваемых этой организацией, часть из которых, между прочим, совпадает по названию с государственными наградами Российской Федерации (что не соответствует действующему законодательству и влечет административную ответственность лиц, их учредивших и раздающих).

Как можно так «оскорбить» императрицу, а заодно отказаться от ее «почестей»? Караул, а вдруг кто-то еще вслед за г-жой Поклонской возьмет да и совершит мужественный гражданский поступок и вернет непонятную награду взад?

Поэтому отомстить надо было срочно и радикально. Придумали: нажать на Русскую православную церковь заграницей, благо отношения у г-на Закатова с лицом, ответственным за деятельность наградного отдела, по понятным причинам дружеские. С тем, чтобы последние отреагировали. Зеркально – лишили бы г-жу Поклонскую права ношения ордена Иоанна Шанхайского.

Надо сказать, что в свое время решение о награждении Н.В.Поклонской орденом РПЦЗ вызвало заслуженное уважение со стороны многих патриотически настроенных россиян. Еще бы: человеку, находящемуся под всеми возможными западными санкциями, символу русской весны Крыма, вручить награду русской церкви за границей. Тут можно было получить серьезную критику со стороны ЕС и США. Но в РПЦЗ не испугались тогда, хватило мужества по достоинству оценить вклад прокурора Крыма в его возвращение на Родину.

Но оказывается, что есть обстоятельства, а вернее — некоторые, очевидно очень близкие, люди поважнее этого. Тот же г-н Закатов, например. Попросил лишить ордена в отместку за позицию — пожалуйста. Как, говорится, доброму человеку помощь не убыток!

Да еще как, целую петицию написали в адрес парламентария, очень даже в стиле самого г-на Закатова, мол г-жа Поклонская, пошто обидели наше «все», государыню нашу – императрицу!!! И дальше тоже про духовное состояние, мол молятся.

Думаю, что г-н Закатов очень доволен тогда был, о чем радостно и доложил своей столоначальнице. Но поскромничали до поры до времени, уши свои решили не показывать. Пусть все думают, что решение в РПЦЗ самостоятельно принимали, сами увидели, оскорбились за главу Дома и распорядились лишить.

Но очередной визит главы Дома в Крым и реакция на это депутата от этого российского региона Н.В. Поклонской, заставили сорвать все маски. Судорожно выискивая по информационным ресурсам и своим знакомым какой-никакой компромат на Н.В. Поклонскую, вспомнили про письмо о лишении ее ордена РПЦЗ да и опубликовали. Ничего, что спустя 7 месяцев после принятия решения, авось никто нестыковочки и не заметит.

Заметьте, не РПЦЗ опубликовала, а г-н Закатов! Он что, стал еще и директором канцелярии РПЦЗ по совместительству или ее пресс—секретарем? Вопрос риторический.

Хотя в своих интервью он довольно смело заявляет о том, что позиции «Императорского Дома» и уже нашей Русской Православной Церкви совпадают, явно пытаясь отождествить свои узкопрофильные обиды с РПЦ и перенести ее высокий авторитет на недостойные не то что царского дома, а любого дома мстительные порывы.

Думаю, что здесь г-н Закатов пытается исполнять свои многозначительные с виду пируэты на довольно тонком льду.

И еще, на месте г-на Закатова я бы весьма осторожно обвинял других людей в отречении от Государя Николая II и предательстве. Тоже весьма непрочный лед для Ваших покровителей, г-н Закатов. Передачу вверенного воинского подразделения под командование революционеров и красный бант ох как много людей видели, оценили по достоинству и потом в своих мемуарах об этом писали!

Поэтому Ваши слова о том, что «…в 1917 году огромное количество людей, которые тоже считали, что государь поступает неправильно, отреклись от него, его наград и почестей, вели себя точно таким же образом. Но это свидетельствует о печальном духовном и умственном состоянии людей, которые отказываются», не о предке ли нынешнего главы Дома? Понимаю, что на этот счет у Вас есть домашняя заготовка о его внутреннихпереживаниях, о том, как он стремился сохранить императорскую власть, и о том, как Николая IIискренне и преданно любил. И о том, что все это вранье и клевета. Но как ни убеждай других и как ни обливай грязью оппонентов, красный бант убедительнее любых Ваших запоздалых на сто лет оправданий.

Почти как в Евангелии: «.. что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» (Мф. 7:3).

Но если говорить более глобально, то чудовищным диссонансом с этой неприглядной страницей истории выглядит периодическоеиспрашив ание представителями «Дома» то какого-то статуса, то зданий для размещения «Императорского Дома». Зачем лицам, которые до 1992 года имели статус лиц без гражданства и получили в исключительном порядке в 1992 году российское гражданство, статус и недвижимость? Все эти атрибуты действительной власти? На какие процессы они хотят влиять в нашей стране? Вопрос тоже риторический.

Стоит напомнить, что у нас учреждена президентская форма республиканского правления. Ее поддерживает подавляющее большинство граждан нашей страны, что и подтвердили состоявшиеся в марте 2018 года выборы Президента Российской Федерации.

В чем потайной смысл того, что некая особа, решившая, что она Глава «Императорского Дома», пусть даже по фамилии Романова, разъезжает по стране, раздает дворянские титулы, которые, между прочим, в прежние времена подразумевали различные привилегии, в том числе и наделение землей, награды с идентичными государственной наградной системе названиями? Ее кое—где все еще принимают официальные лица, наделенные законодательной и исполнительной властью, ей целуют руку, заискивают, называют «Ваше императорское величество»? К чему этот маскарад?

У нас что, есть какие-то альтернативы действующим руководителям страны? Или, может быть, уже власть меняется?

Не дай Бог!

Некоторые скажут, что это мол такая вот преемственность, уважение исторической памяти, некий акт покаяния перед убийством Святой Царской Семьи. Но, господа, какое отношение к святым имеет этот «Императорский Дом», представитель которого не умеет пристойно вести себя даже не в высшем свете, а в полусвете! Ему бы в райкоме комсомола с верующими бороться!

Да и любой другой уважающий себя и традиции «Императорский Дом» мигом выставил бы за дверь представителя, забывшего, что такое мужская честь и достоинство. В крайнем случае, учитывая публичный характер оскорблений, нанесенных г-ном Закатовым, потребовал бы от него таких же публичных извинений перед дамой и народным избранником миллионов россиян.

И еще очень хотелось бы уточнить: недостойное словоизвержение г-на Закатова об умственной деградации, экстремизме, сектанстве, безумии – это его личная инициатива или позиция и слова главы «Дома» или, может быть, второго главного его члена? Это весьма важно как с правовой, так и с морально-нравственной стороны.

К слову, достаточно давно и спорно утверждается, что предок главы «Императорского Дома» якобы «унаследовал» российский Престол по праву первородства, кстати, не единственному условию престолонаследия. Но умалчивается при этом о главном, что никем не отмененный до сих пор закон Российской Империи неизменным требованием называл также:

— соблюдение верности Православию;

— безукоризненное благочестие, в том числе в браке;

— верность присяге действующему Государю;

— верность церковным и гражданским законам.

А вот о том, были ли соблюдены все эти требования предками нынешней главы «Императорского Дома», поговорим в следующей части нашего повествования.

И.Н. Соловьев

доктор юридических наук, профессор,

Заслуженный юрист Российской Федерации