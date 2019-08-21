Возрождение российской державы в духовно-нравственной консолидации русского этноса

Держава — это особый строй государственной жизни суверенного социума, в котором духовное начало становится определяющей силой коллективных действий людей, утверждающий свою полную самостоятельность в осуществлении исторической практики и претендующий на мировое значение собственной воли в реализации международных отношений. Важнейшим признаком державного характера страны служит наличие у нее особой национально-государственной идеологии как социального проекта претворения всеобщих разумных целей в исторической практике человеческого сообщества. В этом плане надо признать, что постсоветская Россия утратила державный статус, узаконив свой отказ от мировых претензий статьей №13 постсоветской Конституции о запрете в российском социуме национально-государственной идеологии и признанием статьи №15 о приоритете в жизни российского социума международного права над национально-российским законодательством.

Однако такая «скромная роль» России в современном мире совершенно расходится с пространственным размахом ее территориальных владений, наглядно демонстрирующих мировое величие страны. Поэтому перед постсоветской РФ автоматически возникает жизненная дилемма — либо сохранить свой территориальный размах, укрепив его пространственные пределы разработкой «державной» национально-государственной идеологии, либо признать свое сугубо «местное значение» в жизни современного социума, отказавшись от значительной части своих владений, «продав» или «передав» их «в аренду» действительным лидерам мировой геополитики в лице США и ЕС, Китая и Индии, Израиля и Японии. Тактика лавирования РФ между главными субъектами современной геополитики в лице США и Китая совершенно не соответствует духу мировой державы и может завершиться крахом российского государства в случает объединения сил Запада и Востока для раздела его земельных владений. Поэтому ближайшие годы российского социума станут решающими в судьбе страны, требуя от ее граждан максимальных усилий в деле духовно-нравственной консолидации своих действий с целью возрождения и укрепления ее великодержавного статуса. Прежний «либеральный курс» развития страны исчерпал свой жизненный ресурс и должен быть отвергнут как не соответствующий ее историческим традициям, крайне опасный для «национально-территориального» уклада гражданской жизни Российской Федерации, всегда готовой к распаду социального пространства на отдельные «этнокультурные сообщества» в случае отсутствия «общенациональной идеологии» их совместных действий. Возникает проблема «идеологического самоопределения» постсоветской РФ в свете ее исторических традиций и современных реалий становления глобального социума.

Наглядным свидетельством державной мощи российского социума в ХХ столетии стал военный разгром европейского фашизма и японского милитаризма, социально закрепленный в дальнейшем созданием международной системы социализма и существенным развитием научно-технической базы общественного производства, свидетельством чего явилось планомерное освоение отечественной наукой ближайшего Космоса. Афганский поход 80-х годов и трагедия Чернобыля продемонстрировали «массовый героизм» советских людей в деле претворения идеологии «советского патриотизма и пролетарского интернационализма»: поэтому распад СССР в очень малой степени соответствовал настроениям народных масс, а выразил лишь интересы очень узкого слоя «правящей элиты» в присвоении национальных богатств советской державы. Сегодня «народные массы» РФ готовы к действию по восстановлению «социальной справедливости» в стране, требуя от правящих кругов внятной «национально-государственной идеологии» в созидании будущего. Этого самоопределения требует и международная обстановка, связанная с глобализацией мирового социума и нарастанием военной угрозы российскому будущему со стороны государств Западной цивилизации, направляемых агрессивной волей США. Лишь максимальная духовная консолидация гражданских масс российского социума способна обеспечить его достойное будущее в современном мировом сообществе.

Если Кремль не может или не хочет предложить россиянам такой научно обоснованной идеологии в созидании будущего, то граждане РФ вправе вновь обратиться к идеалам социализма как наиболее продуманным и социально взвешенным ориентирам поступательного развития страны. Сегодня свидетельством чрезвычайных обстоятельств в жизненном пространстве Русского мира стали «революционные события» на Украине, разорвавшие духовные узы братской солидарности украинского и русского этнокультурных сообществ и нацеленные на подрыв нравственных оснований российского социума. В этой экстремальной ситуации разрушения этнокультурного ядра российского общества «социалистическая идеология» советских времен вновь способна сплотить россиян и прежде всего русских людей в борьбе за достойное, справедливое будущее.

Но для достижения такого сознательного единения россиян в деле построения справедливого общества необходимо прежде всего разрешить разумными средствами идейно-нравственный конфликт между «великодержавным» настроем русского народа и «интернациональным характером» социалистической идеологии «пролетарской солидарности». Символическим свидетельством незаживающей раны этого нравственного конфликта служит расположенный под стенами Кремля мемориальный комплекс Мавзолея с «телесными останками» вождя российской социалистической революции Ульянова-Ленина. Данное памятное сооружение для сохранения останков умершего вождя «большевизма» отвергает своим языческим культом погребальные традиции русского православия и служит постоянным напоминанием россиянам о трагических событиях «пролетарской революции», препятствуя достижению нравственного примирения коммунистов и русского православного сообщества.

На сегодняшний день лишь «коммунисты» способны отстранить «олигархат» от рычагов власти в РФ. Но для этого КПРФ должна завоевать доверие русских масс: «консервация» тела Ленина в Мавзолее служит главным «идейным препятствием» в достижении нравственного союза коммунистов с русским народом. Для восстановления «национального согласия» в современной России между коммунистами и русскими массами нужно в срочном порядке убрать из Мавзолея «тело Ленина» и захоронить его по «православно-русскому» обычаю. Только таким символическим актом «православного погребения» телесных останков основоположника большевизма коммунисты смогут возродить нравственную связь с русскими массами и получить на выборах их поддержку. Православный «погребальный обряд» станет символом нравственно-психологического примирения российских коммунистов с русским народными массами как важнейшего условия их совместных действий в обустройстве России. Лидеры КПРФ должны, наконец, признать, что дальнейшее сохранение «тела Ленина» на Красной площади российской столицы будет служить лишь постоянным «напоминанием» о трагическом конфликте коммунистов с русскими национально-патриотическими силами.

По сообщению средств массовой информации, лидер российских коммунистов Зюганов Г. А. должен посетить 23 августа город-герой Севастополь. Это посещение должно послужить не только целям КПРФ в пропаганде своих кандидатов на выборах 8 сентября, но также стать всероссийским событием по примирению идеологии коммунизма с православно-патриотической идеологией русского народа. Более 1000 лет назад, на земле современного Севастополя, в православном храме византийского города Херсонеса состоялось 28 июля 988 года крещение древнерусского князя Владимира, определившее всемирное предназначение русского государства. Поэтому лидер коммунистов должен именно в этом священном городе публично заявить о решении коммунистов захоронить тело Ленина по православному обряду и наметить этим установление социально-нравственного союза коммунистов и русских патриотов в деле духовного возрождения России.

Гореликов Л.А. – д. ф. н., профессор, академик Ноосферной общественной академии наук.