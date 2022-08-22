Восстановленный мемориальный комплекс «Саур-Могила» будет открыт 25 августа

«Российское военно-историческое общество занимается сегодня восстановлением памятника, который уничтожили неонацисты в 2014 году, — „Саур-Могилы“. 25 августа кровь из носу этот мемориал будет открыт. И я думаю, что это будет нашим вкладом в дело борьбы с неонацизмом и просвещения молодого поколения, которое сегодня вступает в жизнь», — заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Восстановление мемориала началось в 2022 году, были воссозданы четыре исторических рельефа, 36-метровая стела и 9-метровая фигура Солдата Победы. Также сохранены могилы семерых защитников ДНР, погибших при обороне Саур-Могилы.

В память об этом на исторических рельефах сохранены следы обстрелов и фрагменты снарядов. Подвиг современных защитников Донбасса увековечат на трех новых рельефах, которые впишут в композицию мемориала.