Вопреки кризису стоимость ОСАГО в России снижается

Данные, собранные Российским Союзом Автостраховщиков (РСА) за январь-март 2022 года, показывают – общая экономическая нестабильность, резкий скачок инфляции и стоимости розничных товаров не затронули потребителей услуг на рынке обязательного автострахования. Средняя стоимость ОСАГО осталась неизменной или изменилась незначительно для автовладельцев 27 регионов страны, а в 23 регионах снизилась.

Ощутимое снижение средней стоимости полисов ОСАГО произошло в марте на территориях Дальневосточного федерального округа. Так, для автовладельцев Чукотки цена полисов обязательного автострахования упала на 6,36% по сравнению с январскими показателями (5 954 рубля до 5 575 рублей). В Забайкальском крае средняя страховая премия снизилась на 5,59% (с 2 912 рублей до 2 749 рублей). В Амурском и Приморском краях стоимость ОСАГО уменьшилась на 4,08% и 3,11% соответственно.

В крупных регионах Северного федерального округа также наблюдалось снижение стоимости полисов ОСАГО. Наиболее значительное изменение замечено в Республике Тыва: средняя стоимость «автогражданки» для местных водителей снизилась на 10,3% (с 2 741 рубля до 2 458 рублей). В Алтайском крае страховая премия уменьшилась на 0,97% (с 4 754 рублей до 4 708 рублей). Средняя цена полисов ОСАГО для автовладельцев Томской области снизилась на 0,44% (с 5 602 рублей до 5 577 рублей).

«В такой непростой экономической обстановке важно, прежде всего, делать упор на сохранение того небольшого островка стабильности, который представляют из себя ОСАГО и другие обязательные виды страхования. На мой взгляд, страховщики и Центральный банк довольно успешно справляются с этой задачей – мы можем сделать такой вывод, исходя из данных статистики. Сохранять привычный уровень цен на такой важный социальный вид страхования – это несомненный приоритет, который сейчас стоит перед страховым рынком, особенно это касается регионов, по котором кризис бьет сильнее всего. Этого удалось достичь с помощью мер, которые уже приняты страховщиками и регулятором, а разрабатываемые сейчас меры, как мне кажется, помогут продолжать вести сдерживающую ценовую политику», — комментирует депутат Государственной Думы VI созыва Александр Тарнавский.