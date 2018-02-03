Володарские медики подвели итоги работы за 2017 год

В Володарской районной больнице состоялся итоговый медицинский совет. Главный врач Игорь Ливинсон рассказал об итогах работы медицинского учреждения за 2017 год и задачах на 2018 год.

На сегодняшний день в структуре ГБУЗ АО «Володарская РБ» функционируют стационар, поликлиника, 4 участковые больницы, 6 врачебных амбулаторий и 25 фельдшерско-акушерских пунктов. В отдаленных населенных пунктах первую доврачебную помощь оказывают 11 представителей домовых хозяйств. В 2017 году организовано еще три домовых хозяйства.

В прошлом году в Володарский район пришли работать 9 «земских докторов». Педиатрическую службу района пополнили три участковых врача-педиатра, в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии появился ещё один молодой врач, в поликлинике поселка Володарский и в Тумакской участковой больнице — терапевты.

Медицинские работники, за плечами которых целая жизнь, ежегодно доказывают своё мастерство. В этом году в номинации «Лучший сельский врач Астраханской области 2017 года» победила КатираДжарханалиева, участковый врач-педиатр Мултановской врачебной амбулатории. В областном профессиональном конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» почётное звание лучшей участковой медицинской сестры Астраханской области 2017 года присвоено ГенарЕсетовой, медицинской сестре врача-педиатра участкового Мултановской врачебной амбулатории.

С целью возрождения интереса к профессии медицинского работника в 2017 году проведеныпрофориентационные встречи и экскурсии по районной больнице для учащихся общеобразовательных школ Володарского района и воспитанников социально-реабилитационного центра «Радуга».

Активно продолжает свою работу клуб «Юный медик». В прошлом году участники клуба побывали с экскурсией вАстраханском медицинском колледже, в музее «Истории медицины» и на кафедрах Астраханского государственного медицинского университета.

«Для пополнения кадрового состава учреждения выпускникам Володарского района в 2017 году было выдано 28 ходатайств перед Министерством здравоохранения Астраханской области для предоставления целевых направлений для обучения в высших и средних медицинских образовательных учреждениях области, — отметил Игорь Ливинсон. – Таким образом, 5 учащихся получили целевые направления для обучения в Астраханском государственном медицинском университете, еще 11 человек являются студентами Астраханского базового медицинского колледжа».

Присутствовавшая на итоговом медицинском совете заместитель министра здравоохранения Астраханской области Наталья Стёпина поблагодарила медицинских работников Володарской районной больницы за проделанную в 2017 году работу.

«Кадровая политика Володарской районной больницы ведется достаточно продумано и успешно, — подчеркнула НатальяСтёпина. – Это и работа с молодежью, это и участие в мероприятиях по повышению престижа медицинских работников. В целом в учреждении видна работа слаженного коллектива».

По итогам медицинского совета работа Володарской районной больницы за 2017 год была признана удовлетворительной.