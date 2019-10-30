Волгоградская область худшая рейтинге криминогенности регионов

В октябре Институт региональных проблем выпустил пятый рейтинг криминогенности регионов на основе статистических данных, опубликованных различными федеральными ведомствами за июнь 2019 года. Согласно результатам исследования, Волгоградская область покинула «красную» зону рейтинга, а также показала лучший результат по положительной динамике среди остальных регионов.

Волгоградская область переместилась с 9 места на 14-е, улучшив свое положение на целых 5 позиций. Это является рекордом данного рейтинга – ни один регион больше не смог так значительно улучшить свое положение. Главным позитивным фактором стало снижение показателей преступности в целом на 11,9%, рост реальных доходов на 11,4%, снижение уровня бедности на 3% и сокращение безработицы на 0,4%.

Несмотря на значительный прогресс, ситуация с криминогенной и социально-экономической сферами в Волгоградской области по-прежнему находится в состоянии, близком к критической отметке. Так, количество ДТП увеличилось на 28% — только за июнь случилось практически 250 происшествий на дороге. Эксперты хоть и отмечают сокращение уровня страхового мошенничества на 10,3%, но он по-прежнему остается одним из самых высоких в стране.

Большое количество ДТП и зарегистрированных случаев страхового мошенничества можно связать с действиями автоподставщиков, материалы о поимке которых часто появляются в СМИ.В начале октября в Волгограде прокуратура направила уголовное дело по факту страхового мошенничества. Преступная группировка предоставляла страховщикам недостоверные данные о якобы произошедших ДТП, в результате чего членами ОПГ было получено около 4 млн рублей. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, такие случаи должны предаваться широкой огласке, так как члены группировок нередко привлекают к своей незаконной деятельности и обычных граждан. Волгоградские мошенники обманули 34 человека ради получения незаконной выплаты. Теперь и в отношении них ведется расследование. «Крайне важно доносить такую информацию до граждан, просвещать население в вопросе страхового мошенничества. Преследуя цель привлечения внимания к данной проблеме, мы выделили страховое мошенничество как отдельный фактор, влияющий на благополучие региона. Но возвращаясь к ситуации в Волгоградской области в целом, мы очень рады этой положительной динамике, которая вывела область из группы неблагополучных регионов. Аналитики будут пристально следить за дальнейшими изменениями в социально-экономической и криминальной сферах, и я надеюсь, что в дальнейшем регион сможет приблизиться к отметке, с которой он начинал. Все-таки, это видимая цель и к ней нужно стремиться.».

С точки зрения общественно-политической ситуации в регионе, Волгоградская область показывает в целом не лучшие результаты, но также имеет положительную динамику. По результатам рейтинга Фонда «Петербургская политика», при разработке которого были учтены данные рейтинга криминогенности, Волгоградская область входит в список регионов со слабой устойчивостью, набрав 4,7 балла.