Война на Украине: поможет ли новая тактика ВСУ сдержать наступление Союзных войск?

С фронта под Северском и Бахмутом (Артемовском) приходят сообщения о новой тактике ВСУ, о которой недавно говорил Залужный (активная оборона).

Суть ее состоит в следующем. За населенные пункты ВСУ больше упорно не держатся. Они оставляют там только заслоны, а сами сосредотачиваются в лесопосадках рядом и ждут, когда российские части войдут в село, и далее после огневого поражения следует попытка контратаки.

Судя по сегодняшним новостям, российские войска после первых подобных случаев быстро усовершенствуют уже откатанную тактику огневого перемалывания ВСУ и уже следующая неделя покажет насколько это Киеву помогло.

Юрий Подоляка