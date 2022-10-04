Война на Украине – обстановка 04.10.22

Сватовское направление. Противник пока в атаку не пошел. Идет сосредоточение, занятие района н.п. Боровая и подготовка к удару на Сватово, которое судя по конфигурации фронта для ВСУ будет приоритетной целью следующего наступления.

Криворожское направление. После отхода наших войск из н.п. Дудчаны, противник столкнулся с очень трудной задачей. Дело в том, что далее наша оборона строится на удобной позиции, которую с одной стороны от обхода прикрывает водохранилище и лиман, а с другой система прудов, которая тянется до самой Петропавловки, опираясь на которые вероятно ВС РФ и выстроят новую линию обороны, на которую в ближайшее время они и отойдут.

И именно поэтому после взрыва моста через лиман в районе н.п. Дудчаны, наступление противника и застопорилось. И далее, особенно с учетом дождей в регионе, наступать ВСУ будет очень и очень проблематично.

А потому они и дальше будут пробовать прорвать нашу оборону под Давыдовым Бродом. Что они и пытались вчера делать, но с тем же отрицательным для себя результатом и потерями.

И судя по украинским пабликам официальный Киев очень недоволен такими результатами своего наступления на этом направлении.