Военное столкновение НАТО и РФ неизбежно

К этому надо относиться спокойно и понимать, что Украина тут не при чем. Неминуемость столкновение диктуется исключительно и только внутренними проблемами стран “золотого миллиарда”. Бюргерам и йоменам крайне трудно объяснить, почему с каждым днем они живут всё хуже а перспективы – всё беспросветнее. Объяснение “это потому, что русские и украинцы стреляют друг в друга” уже не продаётся. Требуется доза посерьезнее. Следующая в этом ряду – паника с криками “Путин напал!”

Если на стол бюргерам вместо привычного сэндвича не бросить дохлую кошку – задаваемые западным правительствам вопросы выльются на улицы. Северо-атлантическая элита выбирает – гражданская война на своей территории или конфликт с внешним врагом. Даже не сомневаюсь, что она выберет.

Вопрос остаётся “где?” и “когда?”