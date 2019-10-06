Военно-воздушные силы Украины: Русофобия без границ

На фоне агрессивной политики НАТО и разгула неофашизма на Украине отчётливо бросается в глаза то обстоятельство, что Военно-воздушные силы данной страны стали, по существу, придатком антироссийского режима. Попробуем разобраться.

Развал ВВС Украины: как всё начиналось

С момента распада СССР в 1991 году Украина получила солидное советское наследство: делёж военной техники оставил новообразованной республике сильный авиационный потенциал. По количественному показателю боевая авиация Украины в 1990-х годах уступала лишь авиации США, России и Китая, будучи самой многочисленной в Европе.

Необходимо также отметить, что значительная часть современных военных аэродромов бывшего СССР находилась на территории Украины, где дислоцировались истребители МиГ-23, МиГ-29 и Су-27, дальние бомбардировщики Ту-16, Ту-22, Ту-95 и Ту-160. Именно украинские аэродромы играли первостепенную роль для нанесения обезоруживающего удара по военной инфраструктуре НАТО. Авиабазы в Миргороде и Василькове, Мелитополе и Белой Церкви, Прилуках и Полтаве, Мукачево и Стрые – вот далеко не полный их список, которые получали новую авиатехнику в первую очередь. На данный момент упомянутые аэродромы уже основательно изучены специалистами Североатлантического альянса.

В 1992 году на территории Украины находилось четыре воздушные армии, 10 авиационных дивизий, 49 авиаполков, 11 отдельных эскадрилий. Всего – свыше 3000 летательных аппаратов (в том числе 42 новых стратегических бомбардировщика), более 120 тыс. военнослужащих. Ещё одна дивизия ракетоносцев (Ту-16К, Ту-22М3 и Ту-142М3), пять отдельных полков и пять эскадрилий были в морской авиации.

Всего авиасоединения Украины получили свыше 2000 боевых самолётов:

Истребительная авиация: 80 МиГ-23МЛ/МиГ-23МЛД, более 80 Су-15ТМ/Су-15УМ, около 100 МиГ-25ПД/МиГ-25РБТ/МиГ-25ПУ, 240 МиГ-29, 70 Су-27П;

Фронтовые бомбардировщики и штурмовики: 150 Су-24М, 63 Су-25;

Дальняя авиация: 30 Ту-16, 30 Ту-22К, 36 Ту-22М2/Ту-22М3, 23 Ту-95МС, 19 Ту-160;

Военно-транспортная авиация: 190 Ил-76МД, 55 Ан-26, 21 Ил-78;

Разведывательная авиация: 30 Ту-22Р, 15 МиГ-25РБ, 30 Су-17М3/Су-17М4, 12 Су-24МР;

Авиационный полк РЭБ – 35 машин Як-28ПП;

Четыре учебных авиационных центра – 240 МиГ-21бис, 60 Су-24М, 550 L-39 «Альбатрос»/L-29 «Дельфин».

Кроме того, на вооружении числилось около 900 вертолётов, в том числе 250 ударных Ми-24В/Ми-24П.

Однако с дальнейшим ухудшением финансово-экономического положения Украины авиаполки стали стремительно деградировать: в 1990-х годах были сняты с вооружения заправщики Ил-78, истребители МиГ-23МЛД, учебно-тренировочные самолёты Ту-134УБЛ; также были утилизированы, либо порезаны на металлолом дальние ракетоносцы Ту-22М2/Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160 (правда, официальный Киев передал России восемь Ту-160, три Ту-95МС и 581 крылатую ракету Х-55 в уплату долга за поставленный природный газ на сумму 285 млн. долларов). Не лучше обстояли дела и с подготовкой авиационных кадров.

Но самым унизительным для украинских ВВС стало подписание 25 ноября 1993 года соглашения между Украиной и США об уничтожении частей Дальней авиации; финансирование вышеупомянутого договора осуществлялось за счёт средств, выделенных американским правительством в рамках проекта «О предоставлении помощи Украине в ликвидации стратегического ядерного оружия и предотвращении распространения оружия массового уничтожения». В 1996-1999 годах было уничтожено 29 стратегических ракетоносцев (10 Ту-160 и 19 Ту-95МС). Кроме того, в 2002-2006 гг. на авиабазах в Николаеве, Полтаве, Прилуках и Белой Церкви было ликвидировано 60 дальних бомбардировщиков Ту-22М (17 Ту-22М2 и 43 Ту-22М3), состоявших на вооружении строевых частей, морской авиации, а также находившихся на базах хранения и авиаремонтных заводах.

Военно-воздушные силы Украины насчитывают, по примерным данным, 45 фронтовых истребителей МиГ-29/МиГ-29УБ/МиГ-29МУ1, 32 истребителя-перехватчика Су-27П/Су-27УБ/Су-27П1М/Су-27С1М, 14 фронтовых бомбардировщиков Су-24М, 31 штурмовик Су-25/Су-25М1, 10 фронтовых разведчиков Су-24МР, 47 учебно-тренировочных самолётов L-39/L-39М «Альбатрос» чешского производства, семь тяжёлых военно-транспортных машин Ил-76МД, 20 «транспортников» Ан-26/Ан-26 «Рятунчик», три пассажирских самолёта Ан-24РВ, четыре лёгких тренировочных машины ХАЗ-30, три самолёта-разведчика Ан-30, один средний военно-транспортный самолёт Ан-70 и один административный Ту-134АК. В правительственном авиаотряде числится четыре VIP-борта (Airbus A319-115, Ан-148-100В, Ан-74ТК-300Д и один вертолёт Ми-8МТВ-1). Вертолётные части имеют на вооружении 44 многоцелевые машины Ми-8Т/Ми-17/Ми-8МСБ-В/Ми-9, 34 ударных Ми-24П/Ми-24ПУ1. Численность личного состава авиасоединений составляет примерно 45 тыс. человек. Главнокомандующий ВВС Украины – генерал-полковник Сергей Дроздов.

Авиация ВМС Украины имеет на вооружении два противолодочных гидросамолёта Бе-12 «Чайка», два «транспортника» Ан-26, один лёгкий биплан Ан-2Т (морская авиационная эскадрилья), три противолодочных вертолёта Ка-27, три корабельных транспортно-боевых машины Ка-29, три многоцелевых вертолёта-амфибии Ми-14ПЛ, один поисково-спасательный Ми-14ПС, один лёгкий Ка-226, один многоцелевой Ми-8МСБ-В (морская вертолётная эскадрилья).

Анализируя современное состояние Военно-воздушных сил Украины, необходимо отметить, что после получения так наз. «независимости», несмотря на попытки проведения модернизации авиасоединений, отметим, что ни Су-25М1, ни Су-27П1М/Су-27С1М принципиально новых возможностей не получили. Более того, повальная коррупция и воровство в армии и высших эшелонах власти сводят на нет и эти куцые военные программы.

Кроме того, после прихода к власти неофашистских сил боевая авиация Украины существенно снизила боеспособность и понесла ощутимые потери от ополченцев. Авиабазы и ангары остаются, по существу, без должной охраны, что ещё больше осложняет положение в связи с тем, что авиационное вооружение продолжает попадать в руки ультранационалистов.

Туманное будущее ВВС Украины

Нахождение у власти ультраправых сил в Киеве привело не только к расколу Украины, но и милитаризации страны. А это, фактически, повлекло к засилью «западенцев» в рядах армейской авиации. При этом рекламируемая так наз. «модернизация» Военно-воздушных сил Украины предусматривает не столько защиту своих национальных интересов, сколько проведения дальнейших карательных акций против собственного народа. Также необходимо признать, что в настоящее время украинские пилоты заражены антироссийской пропагандой и готовы выполнять преступные приказы своих командиров.

Кроме того, ВВС Украины вошли в десятку худших в мире за последние годы (шестое место). Рейтинг был составлен американским военным порталом «We Are The Mighty». Причинами этого, как поясняли американские эксперты, стали устаревшая техника, слабая подготовка лётного состава и плохое техническое оборудование.

Специалисты отметили, что за время войны в Донбассе украинская авиация проводила геноцид своего мирного населения, поэтому становилась целью ополченцев.

Конечно, МиГ-29 и Су-27 и сегодня представляют значимую угрозу в воздушном бою, однако усилия Украины по модернизации и техническому обслуживанию оставляют желать лучшего. Налёт украинских военных лётчиков составляет в среднем около 40 часов, что свидетельствует о плачевном состоянии боевой авиации.

«Украинские Су-27 отстают от российских на несколько десятилетий, инвестиции в их модернизацию незначительны. Это отражается на их авионике, системах РЭБ и проявляется в отсутствии современного вооружения», – давал анализ портал «Military Watch». Если российские самолёты способны поражать противника на значительной дальности, то у украинской авиации дальнобойного вооружения, к счастью, просто нет. И даже если бы ВВС «незалежной» вдруг удалось получить российские ракеты, непонятно, смогли бы они модифицировать свои истребители для их использования.

Таким образом, Украина, в обозримом будущем, не сможет себе позволить закупки иностранной авиатехники. Страна едва сводит концы с концами, обеспечивая текущее плачевное состояние боевой авиации: средств на закупку новой техники фактически нет, как не было их и раньше. Без всего этого ВВС Украины перестанут существовать уже в ближайшие несколько лет.