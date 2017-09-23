Военно-воздушные силы Греции: путь предательства

«Человек, кусающий руку, которая его кормит, обычно лижет сапог, который его пинает».

(Эрик Хоффер, американский социальный философ)

На фоне нахождения у власти в Греции так называемой «левой» партии СИРИЗА отчётливо бросается в глаза то обстоятельство, что местное правительство, несмотря на жестокий социально-экономический кризис, вовсе не желает отказываться от модернизации своих авиасоединений. Попробуем разобраться.

НАТО – «Дамоклов» меч над Элладой

Приход к власти коалиции СИРИЗА во главе с Алексисом Ципрасом в январе 2015 года вселил надежду мировой общественности на начало развала Североатлантического блока, но не тут-то было: в июле того же года Запад поставил Афины на колени после референдума, опасаясь выхода Греции из НАТО. Учитывая определённое усиление позиций нашей страны на международной арене, Греции определена роль своеобразного антироссийского тарана в наступательной стратегии Альянса; наличие американских авиабаз имеет исключительное географическое и временное преимущество при планируемых атаках российских, молдавских и сербских целей.

В этой сложной обстановке России необходимо не только продолжать усиление наших авиагрупп на юго-западном направлении, задачей которых станет уничтожение военных объектов противника в Южной Европе, но и ввести ответные политико-экономические санкции против наших недругов с целью подрыва их влияния на Балканах.

Военно-воздушные силы Греции насчитывают 156 многоцелевых самолётов F-16С/D разных модификаций американского производства, 22 истребителя «Мираж» 2000-5/2000EGM/BGM, поставленных из Франции, 34 машины F-4E PI-2000 «Фантом», семь разведчиков RF-4E «Фантом» II, 40 учебно-тренировочных машин T-2С/T-2Е «Buckeye», 15 военно-транспортных самолётов С-130В/С-130Н «Геркулес», восемь «транспортников» C-27J «Spartan» итальянского производства, четыре самолёта ДРЛОиУ (дальнего радиолокационного обнаружения и управления) EMB-145H бразильского производства. В правительственном авиаотряде числятся три VIP-борта (два «Embraer» ERJ 145 и один «Гольфстрим» V). Вертолётные части оснащены 11 транспортными машинами AS-332C1 «Супер Пума» французского производства, 17 АВ-205А/АВ-212 итальянского производства, выпускаемые по американской лицензии. Главнокомандующий ВВС Греции – генерал-лейтенант Василиос Клокозас.

На вооружении авиации сухопутных войск числятся 27 лёгких многоцелевых самолётов разных типов, 29 ударных вертолётов AH-64A/AH-64D «Апач», 15 транспортных машин CH-47D «Чинук», 95 многоцелевых вертолётов UH-1H «Ирокез», 13 лёгких винтокрылых машин AB-206.

Морская авиация имеет в своём составе патрульные самолёты Р-3 «Orion», противолодочные вертолёты S-70B «Seahawk» и AB 212 ASW итальянского производства (данных об их количестве нет).

При этом глубокий социально-экономический кризис, поразивший Грецию, в настоящий момент не даёт возможности модернизировать греческие авиабазы по всей протяжённости побережий Средиземного, Эгейского и Ионического морей; так что финансовый коллапс напрямую задел и армию.

Также нельзя исключить того, что в случае начала революционных событий в стране радиотехнические части НАТО «вырубят» греческие GPS-навигаторы и РЛС, работающие по западным стандартам; вследствие этих диверсионных атак ВВС Греции попросту прекратят своё существование. И в настоящее время афинским сателлитам живётся неспокойно, желая быть под прикрытием заокеанских «ястребов».

Авиация и геополитика: продажность налицо

Как было уже сказано, проведение предательского внешнеполитического курса правительством Алексиса Ципраса вызывает полное удовлетворение у Запада. Несмотря на полную подчинённость «левого» правительства Вашингтону и Брюсселю, Североатлантический блок продолжает наращивать военно-политическое присутствие в Греции.

Но почему же Запад так ревностно «окучивает» Элладу? Рассмотрим лишь самые главные мотивы наших недругов к подобным действиям.

Первое. Греция занимает выгодное географическое положение на подступах к южной Европе, то есть, контролирует воздушное пространство и морские пути в районе Средиземноморья.

Второе. Эллада имеет огромное военное значение как стратегический плацдарм НАТО под боком у Болгарии и Сербии, а также как база снабжения своих воинских контингентов на Балканах.

Третье. В связи с приходом власти «левых» сил в январе 2015 года участились контакты между Россией и Грецией; всё это вызывало опасения «натовцев» потерять своё господствующее положение на южном направлении. Так, ещё в начале июля 2015 года итальянская газета «Il Giornale» писала о том, что партия СИРИЗА в своё время обещала закрыть все иностранные военные базы в Греции и обеспечить выход страны из НАТО. Ясно, что июльский политический кризис в Афинах после референдума был отлично спланирован Западом, опасаясь стратегического союза Греции с РФ (симпатии простых греков к нашей стране хорошо известны).

По информации из открытых источников, Североатлантический блок использует в Греции, как минимум, семь военных баз. Так, военно-морская база «Суда», расположенная на берегу залива Суда острова Крит, является одним из опорных пунктов ВМС НАТО в Восточном Средиземноморье. Здесь также развернут Центр оперативной подготовки военно-морских сил Альянса по проведению операций на море. В составе базы имеется и аэродром, принимающий воздушные суда ВВС Греции и ВМС стран НАТО.

База «Суда» отличается хорошими техническими характеристиками и позволяет принимать корабли всех классов, состоящие, в том числе и на вооружении в российском Военно-морском флоте. Якорная стоянка базы на рейде имеет глубину до 29 метров, что в три раза превышает осадку таких крупных кораблей ВМФ России как тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и тяжёлый атомный ракетный крейсер «Петр Великий». На выходе из бухты расположен полигон для подводных лодок, а на полуострове Акротири – ракетный полигон НАТО «NAMFI».

Большая военная база развернута и в хорошо известном российским туристам курортном городе Салоники. Здесь располагается корпус НАТО быстрого развёртывания, основой которого стал армейский корпус быстрого развертывания греческих войск. В состав штаба объединения включены представители сухопутных сил девяти стран-участниц Альянса.

С учётом беспрецедентного давления Запада, а также предательской позиции партийной верхушки СИРИЗЫ, в проведении внешней политики Афин на нынешнем этапе невозможно проследить хотя бы малой толики национального суверенитета.

Итак, Греция должна обрести сильное национально-патриотическое правительство; без выхода из НАТО и ЕС страна, по существу, обречена на гибель. Создадут ли в дальнейшем левые и правые партии патриотического толка единый антиамериканский фронт, покажет время.

Олег Усик