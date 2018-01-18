Военно-воздушные силы Чили: Под патронажем Запада

На фоне прихода к власти правых сил мало кто обратил внимание на то, что Военно-воздушные силы Чили играют важную роль не только в обеспечении интересов местной олигархии, но и, по существу, подчинены военному командованию НАТО. Попробуем разобраться.

Сантьяго – вассал Вашингтона

После усиления антиимпериалистического движения в Латинской Америке «янки» делают всё возможное, чтобы сохранить своё военно-политическое присутствие в регионе; в связи с этим значение Чили в качестве своеобразного антикоммунистического и антироссийского тарана существенно возросло.

Нужно признать, что поддержка США на недавних президентских выборах миллиардера Себастьяна Пиньеры спасла прозападные силы Чили от полного краха: американская администрация находит деньги для финансирования правых партий и чилийских военных.

В настоящее время происходит частичная модернизация чилийского авиапарка в связи с тем, что страна продолжает играть важную роль в агрессивной геополитической стратегии Пентагона в Южной Америке; наличие современных авиабаз имеет исключительное географическое и временное преимущество при планируемых атаках целей в Венесуэле, Боливии и Эквадоре. Многие аэродромы в Чили были модернизированы и ныне способны принимать тяжёлые транспортные самолёты и дальние бомбардировщики Североатлантического блока. Также, ещё в апреле 2012 года на территории форта «Агуайо» в городе Конкон, при содействии Южного командования США был открыт военный учебно-тренировочный комплекс. Однако по независимым данным, упомянутая база используется для подготовки латиноамериканских военных по программе проведения карательных операций в городских условиях, а также для борьбы с левыми партизанскими группировками.

Более того, международный аэропорт «Матавери» является важным стратегическим объектом, которой расположен на острове Пасхи. Длина взлётно-посадочной полосы составляет 3318 метров (такие параметры полосы объясняются тем, что данный аэропорт ранее служил местом аварийных посадок американских многоразовых космических кораблей «Шаттл»).

Боевая авиация Чили организационно делится на пять бригад – 1-ю (авиабаза «Лос-Кондорес», расположена около города Икике), 2-ю (база «Пудауэль», дислоцирована около столицы Сантьяго), 3-ю (авиабаза «Эль-Тепуаль», расположена около города Пуэрто-Монт), 4-ю (база «Чабунко», Пунта-Аренас) и 5-ю (авиабаза «Серро-Морено», место дислокации – город Антофагаста).

Военно-воздушные силы Чили насчитывают 11 многоцелевых машин F-16C/F-16D Block 50, 31 многоцелевой истребитель фирмы «Fokker» F-16A/F-16B Block 20 голландского производства (приобретены в 2006-2007 и 2010-2011 гг. из состава ВВС Нидерландов), 16 лёгких многоцелевых самолётов F-5E/F-5F «Тайгер» II, семь штурмовых машин OA-37B «Дрэгонфлай», три патрульных самолёта Cessna O-2A «Skymaster», 47 военно-транспортных самолётов и машин общего назначения различных типов и модификаций (в том числе 13 лёгких «транспортников» канадской фирмы «de Havilland» DHC-6-100/DHC-6-300 «Twin Otter» и восемь многоцелевых C-130В/С-130Н «Геркулес»), 63 учебно-боевых самолёта различных типов и модификаций (в том числе 19 учебно-боевых машин С-101ВВ/С-101СС «Авиоджет»), один самолёт дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) IAI «Phalcon» израильского производства (создан на базе пассажирского лайнера «Боинг-707»). В правительственном авиаотряде числится четыре VIP-борта Cessna 525 Citation Jet/CJ1, два административных самолёта Learjet 35 и один «Gulfstream» IV. Вертолётный авиапарк имеет на вооружении более 40 винтокрылых машин различных типов (все – американского производства). Авиация сухопутных войск и авиасоединение корпуса карабинеров насчитывают около 60 лёгких самолётов и более 30 вертолётов различных типов и модификаций. Численность личного состава авиасоединений составляет 11400 человек. Главнокомандующий ВВС Чили – генерал-лейтенант Рикардо Ортега Перриер.

В авиации Военно-морских сил числится восемь патрульных машин Cessna О-2А «Skymaster», три транспортных самолёта САSA С-212А, три «транспортника» САSA С-295 «Persuader» испанского производства, пять лёгких многоцелевых машин фирмы «Embraer» ЕМВ-111AN, поставленных из Бразилии, четыре противолодочных самолёта Р-3АCH «Орион», семь учебно-тренировочных машин Pilatus РС-7 швейцарского производства, а также 25 вертолётов различных типов и модификаций, поставленных из США, Франции и Германии. Главная база морской авиации дислоцирована в Конконе, в центральной части страны; там же находятся наземная инфраструктура авиабазы и учебный центр.

Учитывая, что ВВС Чили имеют большое количество устаревших машин, на первый взгляд можно предположить, что они не представляют серьёзной угрозы соседним государствам. Однако необходимо учитывать тот факт, что чилийская армия накопила боевой опыт в борьбе с партизанами в 1973-1990 годах, что делает боевую авиацию серьёзным противником; кроме того, личный состав Военно-воздушных сил настроен весьма проамерикански.

В свою очередь, стремясь сохранить влияние США в Чили, американские законодатели приняли ряд законов о расходах на военные нужды, согласно которым из американского бюджета выделяются средства на модернизацию инфраструктуры чилийских авиабаз и идеологическую обработку личного состава авиасоединений. Что же, Вашингтон знает, как закрепиться в нужной ему стране.

История ВВС Чили: краткая справка

Однако самой кровавой и позорной страницей истории боевой авиации Чили было её участие в свержении 11 сентября 1973 года законного президента, социалиста Сальвадора Альенде Госсенса. Тогдашний главнокомандующий Военно-воздушными силами страны Густаво Ли Гусман отдал приказ нанести авиаудары по президентскому дворцу «Ла-Монеда» и уничтожить позиции рабочих-ополченцев. В ходе кровопролитных боёв истребители-бомбардировщики Hawker «Хантер» подавили очаги сопротивления неофашистам; также были уничтожены радиостанции «Порталес» и «Корпорасьон», которые поддерживали левый блок «Народное единство».

При этом радиостанция «Магальянес», поддерживавшая С. Альенде, успела передать в эфир его последнее обращение к чилийскому народу. Непосредственно в ходе трансляции обращения радиостанция была подвергнута авиационным ударам, а затем захвачена ультраправыми мятежниками. Все находившиеся в здании радиостанции сотрудники (по разным данным, от 46 до 70 человек) были убиты. После переворота Густаво Ли Гусман цинично заявил, что «хунта берёт пример не с латиноамериканских консерваторов, а европейских фашистов 1930-х годов». Также в ходе массовых облав и казней боевые вертолёты брали на борт всех несогласных с политикой А. Пиночета и сбрасывали их в море.

Несмотря на террор, уже в 1975 году леворадикальные силы создали новое подполье, навербовали новых бойцов, которые начали проводить партизанские операции. Патриоты оборудовали шесть баз в высокогорье Анд на территории Аргентины, в непосредственной близости от чилийской границы. Оперируя с этих баз, партизаны только в 1976-1979 годах уничтожили, по неполным данным, 16 самолётов и вертолётов хунты (не считая повреждённых летательных аппаратов противника).

В основу идеологической обработки личного состава Военно-воздушных сил были положены антисоветизм и русофобия, с которого диктаторский режим стремился привить острую ненависть не только к коммунистам и социалистическим странам в целом, но и к нашей стране, в частности. Укреплению реакционных антидемократических взглядов чилийской военщины способствуют её тесные связи с представителями вооружённых сил Североатлантического блока. Причём правые «респектабельные» партии, по существу, также являются рупором прозападной политики, но это – другой разговор.

Интересы НАТО – превыше всего

В погоне за перевооружением своей боевой авиации и геополитическими выгодами правое правительство Себастьяна Пиньеры, разумеется, поставило цель выслуживаться перед Западом, стремясь угодить его малейшим пожеланиям. И в то же время ясно, что именно официальный Сантьяго будет нагнетать внешнеполитическую обстановку, ухудшая и без того натянутые отношения с Боливией, Венесуэлой и Эквадором.

Так почему же Запад стремятся удержать Чили в своих империалистических тисках? Рассмотрим лишь самые главные мотивы НАТО к подобным действиям.

Первое. Чили занимает выгодное географическое положение на юго-западе континента, то есть, контролирует воздушное пространство и морские пути в юго-западной части Тихоокеанского бассейна. Наличие небольших, но стратегически важных островов в Тихом океане также делают Чили важным политическим игроком в регионе.

Второе. Богатые месторождения меди и селитры делают Чили одним из главных поставщиков данного сырья в мире. Страна находится на первом месте в мире по запасам некоторых видов природных ресурсов, в том числе йода (53%), лития (41%), рения (44%). Также в Чили функционируют такие отрасли промышленности, как сборка автомобилей, производство бытового электрооборудования, судостроение.

Кроме того, в интересах военно-промышленного комплекса основным чилийским производителем авиационной техники является государственная компания «Эмпреса насиональ де аэронаутика» (ENAER), образованная в 1984 году на базе ремонтного завода чилийских ВВС; она нацелена, в основном, на рынки сбыта в Латинской Америке и Африке. Штаб-квартира компании расположена на авиабазе «Эль-Боске», недалеко от Сантьяго. По лицензии испанской фирмы CASA компания ENAER выпускает боевые самолёты С-101 «Авиоджет» в двух вариантах: учебно-тренировочный Т-36 и лёгкий ударный истребитель А-36. Ясно, что Запад не желает терять столь важный аграрно-индустриальный придаток.

Третье. В последнее время всё большую роль в качестве противовеса США играет блок АЛБА (Боливарианский Союз); всё это вызывает стремление командования НАТО укрепить прозападный Тихоокеанский Альянс. Кроме того, до сих пор не решены территориальные споры с соседней Боливией, что даёт повод Западу вмешиваться во внутренние дела этой страны с целью свержения левого правительства Эво Моралеса.

Как уже было сказано, Чили остаётся важным проамериканским сателлитом в Латинской Америке. И в этой напряжённой ситуации Венесуэле, Боливии и Эквадору необходимо быть начеку. А чилийский флаг на Ла-Монеде, сожжённый бомбами неофашистов 11 сентября 1973 года – это не метафора, а трагедия этой страны, которая больше никогда не станет прежней, что была до переворота…

Олег Усик