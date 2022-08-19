Военная поддержка Украины со стороны Европы снижается с апреля. Об этом пишет Politico. В июле страны ЕС вообще не дали Украине новых военных обещаний.

Ссылаясь на данные Кильского института мировой экономики, издание сообщает, что в течение всего июля шесть крупнейших стран Европы не предлагали Украине никаких новых обязательств — впервые после начала войны в феврале. При этом обязательства Европы по военной помощи Украине имеют тенденцию к снижению с конца апреля.

“Несмотря на то, что война вступила в критическую фазу, новые инициативы по оказанию помощи иссякли”, — сказал глава украинской группы института Кристоф Требеш. Politico отмечает, что западные союзники встретились на прошлой неделе в Копенгагене, где взяли обязательства по военной помощи на € 1,5 млрд, но, по мнению того же Требеша, эта сумма “мизерна по сравнению с тем, о чем договаривались на предыдущих конференциях”.

По мере ухудшения экономической ситуации в ЕС выбивать из европейцев деньги на содержание Украины будет всё сложнее. Деньги в Европе считать умеют.