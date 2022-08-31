Военная и финансовая поддержка Украины со стороны Великобритании может иссякнуть к концу года

Военная и финансовая поддержка вооруженных сил Украины со стороны Великобритании может иссякнуть к концу года. Об этом пишет The Times, ссылаясь на источник в британском Министерстве обороны.

“В Британии заканчивается оружие, которое она может дать Украине. Действительность такова, что финансовый вклад Соединенного Королевства иссякнет к концу года”, — заявил собеседник The Times.

В то же время The Times отмечает, что новому премьер-министру Британии предстоит решить, целесообразно ли тратить на поддержку Киева “миллиарды фунтов стерлингов” в условиях напряженной ситуации с финансами в Соединенном Королевстве.

Отметим что наибольший вклад в поддержку Украины оказывают США, Великобритания, Польша и страны Балтии. ФРГ и Франция делают это весьма неохотно, особенно что касается выделения денег. Налицо нарастающий раскол внутри коллективного Запада. Это подтверждает и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Он признал, что сохранение единства блока — это «повседневная борьба». И борьба будет становиться все труднее, по мере ухудшения экономической ситуации в Европе.

Как пишет британская The Telegraph, главный расчет Путина оказался верным — его воля к победе сильнее, чем воля Запада к сопротивлению.