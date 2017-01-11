Во Владивостоке открыли бюст Императору Николаю Второму

Чудотворная мироточивая икона Царя Николая посетила воинов-пограничников, заставы, воинские подразделения, места лишения свободы, храмы и монастыри…

16 декабря 2016 г. по благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина, Чудотворная мироточивая икона Царя Николая прибыла из Москвы во Владивосток в сопровождении начальника Войсковой Православной Миссии Игоря Евгеньевича Смыкова.

После встречи в аэропорту православными Владивостока, икона отбыла в Уссурийск.

В этот же день чудотворный образ Русского Царя посетил 83 отдельную гвардейскую ДШБ ВДВ, бригаду управления, храм Покрова Божией Матери г. Уссурийска, женский монастырь с. Линевичи.

17 декабря мироточивая икона Государя посетила ряд воинских частей, дислоцированных в районе Уссурийска, храм Покрова Божией Матери пос. Черниговка, храм Архистратига Михаила с. Сибирцево, ЛИУ – 23 (лечебно – исправительное учреждение), Штаб 5 – й Армии, храм Покрова Божией Матери г. Уссурийска.

18 декабря 2016 года, в воскресенье, накануне празднования дня памяти святителя Николая Мир-Ликийских чудотворца в Покровском парке у стен Покровского кафедрального собора был торжественно открыт бюст последнего Русского Императора Николая II, причисленного к лику святых как Страстотерпца. Это событие приурочено к отмечаемой в этом году знаменательной дате – 125-летию посещения Владивостока Цесаревичем Николаем Александровичем — этот юбилей широко отмечается в Приморском крае весь 2016-й год, в рамках «Царских дней». Так, накануне, 17 декабря состоялась презентация книги известного приморского краеведа Н.Г.Мизь «Романовы во Владивостоке».

Памятник установлен по благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина при содействии Войсковой Православной Миссии, доставившей во Владивосток горсть земли из Ганиной Ямы – места, куда в июле 1918 г. были привезены для уничтожения из Ипатьевского дома Екатеринбурга тела членов Царской Семьи и Их верных слуг.

По окончании воскресной Божественной литургии митрополит Вениамин, духовенство Покровского собора и прихожане прошли крестным ходом к памятнику, пока ещё накрытому белым полотном. После молебна владыка Вениамин окропил памятник святой водой.

Завершая церемонию открытия памятника, Глава Приморской митрополии положил в специальную урну у памятника землю, привезенную из Ганиной Ямы.

Обращаясь к собравшимся, Его Высокопреосвященство, в частности, отметил:

— Открытие памятника святому Николаю — большое событие, как для Владивостока, так и для всей России. Благодаря посещению тогда еще Цесаревичем нашего города Российская империя взглянула на Восток, что отображено в гербе России, двуглавом орле, который смотрит и на Запад, и на Восток. На постаменте памятника указаны важные моменты посещения Николаем II нашего края. Важно, что на Руси люди всегда любили царя, потому что он был выбран Богом и посвящал свою жизнь служению Отечеству».

В завершении праздника открытия нового памятника Оркестр Штаба Тихоокеанского флота исполнил музыкальные композиции.

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Вечером 19 декабря 2016 года в рабочей резиденции Главы Приморской митрополии состоялся торжественный прием по случаю открытия памятника Николаю II в г. Владивостоке. Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин вручал епархиальные награды. В списке награжденных:

— начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков — награжден медалью «За церковные заслуги перед Владивостокской и Приморской епархией» II степени;

— член попечительского совета Войсковой Православной Миссии, заслуженный юрист Роччийской Федерации Иван Николаевич Соловьев — награжден медалью «За церковные заслуги перед Владивостокской и Приморской епархией» III степени;

— директор ООО «Гравитер» Марат Ваникович Айрапетян, армянин, оказавший помощь в установке гранитного постамента под бюст — награжден медалью «За церковные заслуги перед Владивостокской и Приморской епархией» III степени.

Марат Айрапетян отметил в своем слове при награждении, что в 1915 году, во время геноцида армян Османской Империей, по личному приказанию Императора Николая Второго была открыта русско-турецкая граница, в результате чего 375 тысяч армян были спасены от гибели. Каждая семья получила денежное пособие от Русского Царя.

В 1990 году профессор Павел Николаевич Пагануцци так высказывался по этому поводу: «Со времени спасения Государем 23% всего армянского населения Турции, прошло 75 лет. … никто, ни раньше, ни теперь не вспомнил того, что Он сделал для армянского народа. А ведь за одно это спасение Его можно было причислить к лику святых и настоящие армяне всегда будут об этом помнить».

Главе Приморской митрополии митрополиту Владивостокскому и Приморскому Вениамину был вручен Орден «Слава России» — за многолетние труды в церковно-общественном служении, в деле защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Орден «Слава России» внесен в государственный реестр Геральдического комитета при Президенте Российской Федерации; вручен более чем четыремстам кавалерам, в числе которых был и Патриарх Алексий II.

Также Ордена «Слава России» удостоен меценат Марат Ваникович Айрапетян. По поручению Наградного Комитета Международную награду общественного признания вручал во Владивостоке начальник Войсковой Православной Миссии И.Е.Смыков.

Также этим вечером были вручены Грамоты Оргкомитета по увековечению памяти Цесаревича Николая Александровича — за вклад в проведение мероприятий в рамках празднования 125-летия посещения Владивостока Цесаревичем. В списке награжденных — 7 человек, включая скульптора, автора бюста Николая II Андрея Вячеславовича Клыкова.

Кроме того, за содействие в проведении во Владивостоке «Царских дней» 16 человек — в их числе духовенство епархии (протоиерей Игорь Талько, протоиерей Александр Талько, игумен Роман (Медведев), иерей Димитрий Винокуров), руководитель Информационно-издательского отдела Владивостокской епархии С.К. Карабанов, а также представители вузов, Общества изучения Амурского края, научных, общественных и деловых кругов, и зам. председателя Оргкомитета памяти Цесаревича, руководитель Православно-Державного Союза «За Веру, Царя, Семью и Отечество» Игорь Александрович Чернозатонский, — были удостоены памятной медали «И.Д.Волков. За верность Присяге». Как отметил при вручении этой награды И.Е.Смыков, имя Ивана Дмитриевича Волкова стало символом верности — во время февральских событий 1917 года он не покинул своего служебного кабинета, и, оставшись верным Присяге, пал от рук вооруженных сторонников мятежа.

20 декабря 2016 года Чудотворная мироточивая икона Царя Николая в сопровождении начальника Войсковой Православной Миссии Игоря Смыкова и Игоря Чернозатонского посетила Марфо — Мариинскую обитель, расположенную на Седанке, г. Владивосток.

Под колокольный звон образ своего Государя встречали священники и сестры обители во главе с игуменией Марией.

Перед святыней был отслужен молебен и прочитан акафист Святому Царю Николаю.

Мироточивая икона Государя обильно благоухала, наполнив весь храм дивным ароматом.

Потом икона Государя была перенесена в часовню Святого Благоверного Князя Александра Невского.

Сестры Крестным ходом обошли с мироточивым образом Императора монастырь.

Под колокольный перезвон Чудотворная икона Русского Царя покинула монастырь , направляясь к почитателям подвига Русского Царя.

21 декабря 2016 года Чудотворная мироточивая икона Царя Николая по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина и по согласованию с Погранслужбой ФСБ РФ в сопровождении Игоря Смыкова, протоиерея Игоря Талько, Игоря Чернозатонского и Эдуарда Смирнова посетила пограничные заставы Посьетского (Хасанского) пограничного отряда, расположенного в районе озера Хасан и на стыке границ России, КНДР и КНР.

Пограничникам было рассказано о деятельности Святого Царя Николая Второго и о Его Чудотворной мироточивой Иконе.

Все желающие православные воины — пограничники смогли приложиться к чудотворному образу.

У Охранного Креста, на самой государственной границе, был прочитан акафист Государю Императору Николаю Второму.

Настоятелю храма Кирилла и Мефодия протоиерею Игорю Талько была вручена медаль «Иван Дмитриевич Волков. За верность Присяге».

Награду вручил Игорь Евгеньевич Смыков.

Святому Царю Николаю угодно было посетить дальневосточные рубежи России, обильно политые Русской кровью, своим чудотворным образом.

22 декабря приложиться к чудотворной иконе Императора Николая Второго ехали православные верующие г. Владивостока.

23 декабря 2016 г. Игорь Смыков и Игорь Чернозатонский по дороге в аэропорт посетили митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина, который вручил на молитвенную память Игорю Евгеньевичу Смыкову свой архиерейский посох.

В дальнейшем планируется установить бюсты Царя Николая Второго на территории ДВФУ, основанного Указом Императора Николая Второго, и в г. Уссурийске.

В этот же день икона Государя отбыла в Москву.

Посещение Чудотворной мироточивой иконой Царя Николая Второго дальневосточных рубежей нашего Отечества является важным духовно – мистическим событием, ибо Святой Царь – Мученик Николай является покровителем России, имеющим особое дерзновение перед Господом в заступничестве за Державу Российскую и народ ее.

Наша справка: Бронзовый бюст Николая II изготовлен Российской национальной творческой мастерской «Артпроект» (г. Москва), и установлен по инициативе Игоря Евгеньевича Смыкова и Оргкомитета по увековечению памяти пребывания во Владивостоке Цесаревича Николая Александровича, при содействии Православной Войсковой Миссии. На постаменте с четырех сторон выбиты памятные даты, связанные с посещением Владивостока Цесаревичем и совершенной им закладкой важных и символичных для приморской земли объектов — сухого дока, памятника исследователю Дальнего Востока адмиралу Г.И.Невельскому, железнодорожного вокзала и Великого Сибирского Пути (Транссиба).

Автор бюста — скульптор Андрей Вячеславович Клыков, сын знаменитого скульптора В.М.Клыкова. Гранитный постамент под бюст изготовил и передал в дар Оргкомитету Марат Ваникович Айрапетян, директор ООО «Гравитер».

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Император Николай II Александрович (1868 — 1918) по решению масонского Временного правительства летом 1917 г. был с Семьей отправлен в ссылку в Тобольск; весной 1918 года перемещен большевиками в Екатеринбург, где в июле 1918 года был расстрелян вместе с семьей и приближенными. Прославлен вместе с женой и детьми в лике святых как страстотерпец. Архиерейский Собор Русской Православной Церкви вынес решение от 14 августа 2000 года: «Прославить как страстотерпцев в сонме новомучеников и исповедников Российских царскую семью: императора Николая II, императрицу Александру, царевича Алексия, великих княжен Ольгу, Татиану, Марию и Анастасию». Их память отмечается — 17 июля (4 июля по старому стилю).