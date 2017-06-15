Во Владивостоке мерзавцы облили памятник Николаю II краской

В ночь на 12 июня 2017 года в г. Владивостоке два мерзавца облили памятник Императору Николаю II краской.

Век не дает врагам покоя

Хоть в бронзе памятник отлит…

Царь и сейчас на поле боя

Для русских родину хранит

А то, что краска — так отмоем

Найдем уродов — дайте срок…

Царь и сейчас на поле боя

Хранит от запада Восток

Плеснули подло и сбежали

Вмиг под покровом темноты…

Но помню я Царя скрижали

Что лишь Любовь вернет мечты

Но здесь, поверьте мне — другое

Тут надо руки отрубать…

А что один на поле боя

Ну, а кому за Русь страдать?

Вот и стоит облитый краской

На самых дальних рубежах…

Четвертый час, на лицах маски

Но суть одна — извечный страх

Отсюда подлость и измена

И как итог — в Царя плевок…

От сжатых пальцев вздулись вены

Найдем уродов — дайте срок!

Александр Кулешов 13 июня 2017 г.