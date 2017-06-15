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Во Владивостоке мерзавцы облили памятник Николаю II краской

Государь Император Николай II
Государь Император Николай II
Июнь 15
16:38 2017
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В ночь на 12 июня 2017 года в г. Владивостоке два мерзавца облили памятник Императору Николаю II краской.

Век не дает врагам покоя
Хоть в бронзе памятник отлит…
Царь и сейчас на поле боя
Для русских родину хранит
А то, что краска — так отмоем
Найдем уродов — дайте срок…
Царь и сейчас на поле боя
Хранит от запада Восток
Плеснули подло и сбежали
Вмиг под покровом темноты…
Но помню я Царя скрижали
Что лишь Любовь вернет мечты
Но здесь, поверьте мне — другое
Тут надо руки отрубать…
А что один на поле боя
Ну, а кому за Русь страдать?
Вот и стоит облитый краской
На самых дальних рубежах…
Четвертый час, на лицах маски
Но суть одна — извечный страх
Отсюда подлость и измена
И как итог — в Царя плевок…
От сжатых пальцев вздулись вены
Найдем уродов — дайте срок!

Александр Кулешов 13 июня 2017 г.

Тэги
ВладивостокМерзавецНиколай IIРусофобия
Страны
Россия

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