Во Владивостоке мерзавцы облили памятник Николаю II краской
В ночь на 12 июня 2017 года в г. Владивостоке два мерзавца облили памятник Императору Николаю II краской.
Век не дает врагам покоя
Хоть в бронзе памятник отлит…
Царь и сейчас на поле боя
Для русских родину хранит
А то, что краска — так отмоем
Найдем уродов — дайте срок…
Царь и сейчас на поле боя
Хранит от запада Восток
Плеснули подло и сбежали
Вмиг под покровом темноты…
Но помню я Царя скрижали
Что лишь Любовь вернет мечты
Но здесь, поверьте мне — другое
Тут надо руки отрубать…
А что один на поле боя
Ну, а кому за Русь страдать?
Вот и стоит облитый краской
На самых дальних рубежах…
Четвертый час, на лицах маски
Но суть одна — извечный страх
Отсюда подлость и измена
И как итог — в Царя плевок…
От сжатых пальцев вздулись вены
Найдем уродов — дайте срок!
Александр Кулешов 13 июня 2017 г.