Внесён законопроект о досрочным погашении Министерством обороны ипотечного кредита погибшего военнослужащего

Председатель Комитеа Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, первый заместитель этого Комитета СФ Людмила Бокова, первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Александр Ракитин и депутат Государственной Думы Андрей Красов внесли законопроект, предусматривающий поправки в закон «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих».

Предлагается предусмотреть досрочное полное погашение Министерством обороны РФ задолженности по ипотечному кредиту (займу) погибшего военнослужащего.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, согласно действующему законодательству члены семьи участника накопительно-ипотечной системы, исключенного из списков личного состава воинской части в связи с гибелью или смертью, могут принять его обязательства по ипотечному кредиту, полученному для приобретения жилого помещения с использованием средств целевого жилищного займа. В этом случае уполномоченный федеральный орган — Минобороны России — продолжает погашение ипотечного кредита за счет средств федерального бюджета до даты полного исполнения обязательств по нему. Объем выплат при этом превышает в 2-3 раза сумму задолженности по кредиту на дату принятия обязательств по погашению кредита.

Бюджетные ассигнования на накопительные взносы для жилищного обеспечения военнослужащих выделяются ежегодно в соответствии с федеральным бюджетом на соответствующий год.

Членам семей погибших военнослужащих ежегодно выделяются средства, дополняющие накопления для жилищного обеспечения. Предоставление им накоплений для жилищного обеспечения осуществляется в соответствии с их выбором одной из форм выплат — в виде выплат в течение срока полного погашения кредита или в виде получения средств, дополняющих накопления для жилищного обеспечения.

Сумма обязательств по ипотечным кредитам, принятым к погашению членами семьи погибших военнослужащих в 2018 году, составила 9,7 млн рублей, при этом для оплаты процентов по указанным кредитам согласно графикам платежей требуется дополнительно 6,7 млн рублей средств федерального бюджета. В настоящее время уполномоченным органом осуществляется погашение 103 таких ипотечных кредитов. Всего в 2018 году для погашения текущей задолженности по указанным кредитам направлено 26, 8 млн.рублей, при этом на погашение основного долга по кредитам направлено только 9,4 млн рублей.

Средний срок погашения указанных ипотечных кредитов составляет от 9 до 11 лет. Жилое помещение остается в залоге у кредитора до полного погашения кредитных обязательств, что влечет ограничения в пользовании и распоряжении имуществом для членов семьи погибшего военнослужащего.

Законопроект, подготовленный Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, предусматривает досрочное полное погашение уполномоченным органом задолженности по ипотечному кредиту погибшего военнослужащего единым платежом за счет единовременного начисления на именной накопительный счет участника в размере его задолженности по кредиту. Выплата средств, дополняющих накопления для жилищного обеспечения производится в этом случае за вычетом суммы единовременного начисления, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

Такой подход позволяет повысить эффективность использования средств федерального бюджета, а также оперативно решить вопрос обеспечения жилым помещением указанных членов семьи и осуществить полное досрочное погашение кредита вне зависимости от завершения мероприятий, связанных с оформлением прав наследства и переоформлением кредитного договора (договора займа) на наследников, отмечается в пояснительной записке.