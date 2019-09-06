А. Кутепов: Внедрение цифровых технологий – одно из ключевых направлений развития экономики, в том числе транспортной системы

Председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов принял участие в дискуссии на тему «Цифровое будущее транспортных коридоров через Дальний Восток: международный опыт и российские реалии». Мероприятие прошло в рамках V Восточного экономического форума в г. Владивостоке.

Сенатор отметил, что одно из ключевых направлений развития российской экономики, в том числе транспортной системы, — широкое использование и внедрение цифровых технологий.

«В ближайшей перспективе должна быть сформирована эффективная система поддержки и развития цифровой экономики. Это необходимое условие для развития современных интеллектуальных транспортно-логистических систем», — сказал парламентарий.

Всего на реализацию национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в течение шести лет планируется направить свыше 1,6 трлн руб., сообщил Андрей Кутепов.

Он подчеркнул, что Совет Федерации как палата регионов уделяет самое пристальное внимание вопросам реализации программы в субъектах РФ. «Регулярно проводятся совещания, «круглые столы», иные мероприятия, посвященные этой теме. В частности, в ходе осенней сессии текущего года будут проведены парламентские слушания на тему «О совершенствовании федерального законодательства в части создания единой системы правового обеспечения развития цифровой экономики Российской Федерации».

Также при верхней палате парламента сформирован постоянно действующий экспертно-консультативный орган – Совет по развитию цифровой экономики, добавил законодатель.

«Необходимое условие развития цифровой экономики — создание эффективной нормативной правовой базы. В июле 2019 года Президент поручил Правительству России и Федеральному Собранию представить предложения по созданию механизма рассмотрения в приоритетном порядке вопросов нормативно-правового регулирования в сфере развития и внедрения цифровых технологий», — отметил Андрей Кутепов.

Он напомнил, что Совет Федерации также неоднократно предлагал разработать и внедрить такой механизм. В частности, еще в декабре 2017 г. Председатель Совета Федерации в ходе заседания Научно-экспертного совета отмечала целесообразность использования особого порядка рассмотрения законопроектов, подготавливаемых в ходе реализации программы «Цифровая экономика».

По словам сенатора, существенно улучшить транспортную систему России, повысить экономическую связанность территорий призван действующий «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Его реализация связана с развитием транспортно-логистического потенциала страны, в том числе Дальнего Востока, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

«Здесь особое значение имеет повышение мощностей дальневосточных портов, которые являются воротами в Азиатско-Тихоокеанский регион. Очень важно также перспективное развитие транзитного сообщения по коридору «Восток-Запад», которое имеет широкие возможности для евразийской интеграции», — подчеркнул Андрей Кутепов.