Влияние спортивного стресса на здоровье человека

На одной из обнинских аптек написано:

«Берегите свое здоровье».

Актуальный призыв, так как многие себя разрушают: кто-то вредными привычками, а кто-то, напротив, занимаясь экстремальными видами спорта, контактными единоборствами и прочим, что оказывает большую нагрузку не только на мышцы тела, но и на нервную систему. По сути, такой человек живет в постоянном стрессе. Насколько это полезно для здоровья, как говорится, большой вопрос. Поговорить на эту тему согласилась психиатр высшей категории, детский психиатр в детской поликлинике ФГБУЗ КБ № 8 Екатерина Кулебякина.

— Екатерина Николаевна, всем ли детям полезно заниматься единоборствами, соревновательными видами спорта, с точки зрения здоровья нервной системы?

— Любой спорт обязательно подразумевает соревновательность. Поэтому на самых ранних этапах, когда ребенок приходит в спортивную секцию, сначала идет отбор. Ребенок приспосабливается на тренировках, в спаррингах и приходит к пониманию: насколько он вообще готов участвовать в соревнованиях. То есть сначала «притираются» и спорт к человеку, и человек к спорту. И на этом этапе происходит первый отсев:

«Мое — не мое, хочу — не хочу».

Как правило, через такое самоиспытание выявляется склад характера ребенка. Многие мальчики, хотя их и отдают на борьбу, там не удерживаются. Они отказываются: кто-то не может перешагнуть, чтобы ударить другого, кто-то боится сам боли, что его ударят. Поэтому такие отсеиваются в первые месяцы. А те, кто признает для себя это приемлемым, идут дальше по спортивной «лестнице достижений». Причем в процессе тренировок, направленных на подготовку к соревнованиям, естественно, и нервную систему юного спортсмена готовят, закаляют. Ребенка настраивают на то, что он будет выступать на виду у других, и он может потерпеть поражение. Грамотный тренер, конечно, не будет заранее утверждать ребенка только в победе. Наставник говорит:

«Ты старайся, лучше тренируйся, тогда будет больше шансов одержать победу».

У тех же, кто настроен только на победу, очень часто поражение вызывает сильный стресс. И в зависимости от того, насколько рушатся надежды у спортсмена, человек может или совсем уйти из спорта, получив психологическую травму, или все-таки потом восстановиться, поставив себе цель победить.

— А если это 30-ти и 40-летние люди, по определенным видам спорта принимающие участие в поединках. Такое состояние переживания стресса не вредно для их здоровья?

— Когда речь идет о том, что уже сформировавшиеся люди принимают решение об участии в соревновании, то они это делают, опять же, исходя из собственных возможностей. И человек, которому претит, допустим, борьба, не станет этим заниматься. Это ребенка можно привести за ручку. А если человек сам захотел туда пойти, заинтересовался, то значит, он для себя внутренне это принимает. И для него участие в соревнованиях никак не может быть стрессом. Стресс — это, как правило, не совпадение ожидаемого результата и того, к чему себя готовишь.

— Значит, систематическое переживание стресса, если человек пришел к этому сознательно, особого вреда здоровью не наносит?

— Для кого-то это даже не стресс — скорее, адреналин. Это необходимость переживать какие-то острые эмоции. Причем для тех, кто испытывает нехватку острых переживаний, не главное, будут они положительными или отрицательными, им важна сама острота ощущений, накал борьбы. Если это люди-экстремалы, то им важно именно самоощущение подготовки к соревнованиям, ожидание — это все вызывает выброс адреналина, повышает градус переживаний.

— Есть такое понятие, как адреналиновая зависимость у тех, кто постоянно ищет на свою голову приключений. Вредно ли это для здоровья, ведь считается, что стресс — это напряжение организма?

— Стресс человеку вообще периодически необходим. В малых дозах мы ежедневно переживаем какие-то стрессы: начальник ли к себе вызывает, ребенок ли «двойку» принес, чашку разбили — это все микрострессы, которые мы постоянно переживаем. А зависимость адреналиновая, как любая другая, вообще плоха. Она приучает человека к сильным эмоциям, страстям, на фоне которых человек перестает чувствовать и переживать реальные радости. Если брать межличностные отношения, то простая радость, от того, что ты рядом с любимым человеком — уже не воспринимается как радость, как нечто прекрасное. Нужны «страсти африканские»: провоцировать ревность и ожидать того же в ответ:

«А если не будешь провоцировать меня на ревность, то я буду искать поводы, чтобы это найти и поревновать — тогда я доволен».

То есть это, опять же, поиск адреналина, сильных эмоций, страстей, но таких, которые опустошают и ничем не обогащают, не созидают. И зачем себя сознательно выводить из зоны душевного равновесия? В состоянии внутреннего спокойствия человек может руководствоваться здравым смыслом, а не страстями.

— Допустим, у человека неврастения, психастения или еще что-то подобное. Есть ли противопоказания, может, кому-то вредно для здоровья заниматься соревновательными видами спорта?

— Если человек с астеническим складом характера, то есть быстро истощаемый, утомляемый, стремящийся избегать нагрузок, он просто не пойдет в это. Например, неврастеники — это люди, которые стремятся избегать стрессов, они от них уходят. Поэтому ни один неврастеник сознательно не полезет в стрессовую ситуацию.

— Можно ли сказать, что хронический стресс (дистресс) старит, разрушает человеческий организм?

— Если речь идет о запредельно сильных переживаниях, запредельном напряжении. И когда это напряжение сохраняется долгое время, то тут мы можем так сказать. В войну и гражданское население, и военнослужащие пребывали в длительном стрессе. Ничего удивительного, что взрослые тогда быстро старились, а дети быстро взрослели. Здесь мы не можем сказать, что это было на пользу организму, на пользу здоровью. С другой стороны, мы каждый день испытываем маленькие стрессы. Например, я не выспалась, но мне надо вставать на работу; мне кто-то нагрубил, но я должна простить этого человека и не думать об этом, а продолжать работу; меня обидел ребенок, близкий человек — это надо пережить, упростить, разрешить конфликтную ситуацию. Мелкие стрессы мы переживаем ежедневно, и они способствуют духовному росту. Это то, самое приобретение смирения, преодоление гордыни, духовная работа над собой. В любом случае, перед активными занятиями спортом всегда необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. И это уже мера ответственности взрослого человека как по отношению к самому себе, так и, тем более, к своему ребенку. Здесь, как и в любой другой сфере, необходимо помнить о, так называемой, золотой середине. И тогда для здоровья, как телесного, так и душевного, будет только польза.

А. Смирнов.