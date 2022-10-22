Горячие точки

Власти Николаева призвали жителей покинуть город

Автор:
ВСУ

Власти Николаева призвали жителей покинуть город и не возвращаться до завершения активных боевых действий.

В заявление гауляйтера Александра Сенкевича говорится о разрушениях инфраструктуры, отсутствие которой будет им мешать жить нормальной жизнью. А также об опасности потерять жизни. «Продолжаю говорить всем людям, которые не задействованы в управлении критической инфраструктуры, уехать из города до завершения активной фазы боевых действий в нашем государстве», — заявил он.

Напомним, всё это происходит на фоне эвакуации мирного населения из Херсона.

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