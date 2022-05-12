Власти Косово подали заявку на вступление в Совет Европы

Власти самопровозглашенной республики Косово официально подали заявку на вступление в Совет Европы, нарушив обязательство о невступлении в международные организации. Разумеется, на такой шаг они пошли при полном одобрении своих западных покровителей.

Завтра в Белграде состоится совет национальной безопасности. Такой шаг позволяет Сербии начать кампанию по отзыву признания Косово и фактически знаменует собой новый виток эскалации. Который в нынешних реалиях может довольно быстро перерасти в горячую стадию.

Таким образом, уже официально, ни брюссельские, ни вашингтонские, ни какие-то еще соглашения больше не действуют. У Сербии развязаны руки.