Горячие точки

Власти Косово подали заявку на вступление в Совет Европы

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Флаг самопровозглашенной республики Косово
Флаг самопровозглашенной республики Косово

Власти самопровозглашенной республики Косово официально подали заявку на вступление в Совет Европы, нарушив обязательство о невступлении в международные организации. Разумеется, на такой шаг они пошли при полном одобрении своих западных покровителей.

Завтра в Белграде состоится совет национальной безопасности. Такой шаг позволяет Сербии начать кампанию по отзыву признания Косово и фактически знаменует собой новый виток эскалации. Который в нынешних реалиях может довольно быстро перерасти в горячую стадию.

Таким образом, уже официально, ни брюссельские, ни вашингтонские, ни какие-то еще соглашения больше не действуют. У Сербии развязаны руки.

 

 

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